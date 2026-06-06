ΟΤΕ: Στη γενική συνέλευση οι νέοι τίτλοι που ανοίγουν τον δρόμο για το Telekom

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Την προσθήκη τεσσάρων νέων διακριτικών τίτλων που παραπέμπουν ευθέως στην ονομασία Telekom καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι του ΟΤΕ στην τακτική γενική συνέλευση της ερχόμενης Τρίτης, στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης του ομίλου στη νέα εμπορική ταυτότητα.

Η πρόταση προβλέπει την προσθήκη των τίτλων «Hellenic Telekom», «Telekom Greece», «Telekom Ελλάδος» και «Telekom Ελλάδας», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η μετάβαση στο εμπορικό σήμα «Telekom» αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του έτους.

Το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και συνδέεται με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. Η καταστατική επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» παραμένει αμετάβλητη, όπως και οι υφιστάμενοι διακριτικοί τίτλοι «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΟΤΕ» και «Cosmote».

Σήμερα ο όμιλος χρησιμοποιεί εμπορικά την ονομασία «Cosmote Telekom», η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της στενότερης σύνδεσής του με τον όμιλο Deutsche Telekom. Η προσθήκη των νέων τίτλων αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω εναρμόνιση με την εμπορική ταυτότητα του γερμανικού ομίλου.

Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ΟΤΕ θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους νέους διακριτικούς τίτλους στις δραστηριότητές του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με την εισήγηση προς τους μετόχους, οι διακριτικοί τίτλοι της εταιρείας θα είναι οι «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΟΤΕ», «Cosmote», «Hellenic Telekom», «Telekom Greece», «Telekom Ελλάδος» και «Telekom Ελλάδας».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της, η εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση, καθώς και τους αντίστοιχους διακριτικούς τίτλους με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.