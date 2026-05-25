Η Samsung γιορτάζει την εποχή του ΑΙ με τη Samsung AI Week

Η Samsung AI Week ξεκίνησε στο Samsung.com/gr προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να ανακαλύψουν τον έξυπνο και συνδεδεμένο τρόπο ζωής με AI connectivity. Μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2026 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οι φίλοι της τεχνολογίας θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους, εξατομικευμένο πακέτο επιλεγμένων συσκευών Samsung με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και να επωφεληθούν από συνδυαστικές προσφορές.

Με μήνυμα «Your Companion to AI Living», η Samsung αναδεικνύει πώς το οικοσύστημα των AI συσκευών της, στο οποίο εντάσσονται οι Galaxy AI συσκευές κινητής, οι Samsung Vision AI τηλεοράσεις και οι Bespoke AI οικιακές συσκευές, διευκολύνει και εξυπηρετεί την καθημερινότητα, καθιστώντας την ομαλή και διαισθητική.

Κατά τη διάρκεια της Samsung AI Week, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους «AI Bundle» από επιλεγμένες συσκευές και να εξοικονομήσουν:

-5% στη συνολική τιμή πώλησης με την αγορά δύο επιλεγμένων προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες

στη συνολική τιμή πώλησης με την αγορά δύο επιλεγμένων προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες -10%στη συνολική τιμή πώλησης με την αγορά τριών επιλεγμένων προϊόντων από διαφορετικές κατηγορίες.

Η προσφορά ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr και αφορά μια συσκευές κορυφαίας τεχνολογίας

Όροι & Προϋποθέσεις:

Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr έως 07.06.2026 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όφελος από 5% έκπτωση με την αγορά δύο προϊόντων διαφορετικής κατηγορίας και 10% έκπτωση με την αγορά τριών προϊόντων διαφορετικής κατηγορίας, από τις παρακάτω συμμετέχουσες κατηγορίες και προϊόντα, στη συνολική τιμή πώλησής τους, από το Samsung eShop. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από τα ειδικά ηλεκτρονικά καταστήματα Samsung για επιχειρήσεις, φοιτητές και για εργαζομένους άλλων επιχειρήσεων.

Συμμετέχουσες κατηγορίες/προϊόντα:

Κατηγορία κινητών συσκευών : Galaxy Z Flip7/ Galaxy Z Fold7/ Galaxy Watch7 Series / Galaxy Watch 8 Series / Galaxy Watch Ultra (2025)

Κατηγορία πλυντηρίων : Πλυντήριο (WW11DB8B95GHU4) με SmartThings Energy, 11kg/9kg Bespoke AI Laundry Dryer με Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης A, Metallic Silver/WD6400D Combo (WD11DG6B85BEU4) με SmartThings AI Energy Mode, 11kg

Κατηγορία ψυγείων : 387L RB7300 Bespoke Ψυγειοκαταψύκτης με SpaceMax™/614L Bespoke AI Ψυγείο Ντουλάπα Family Hub – Μαύρο Μέταλλο/636L RF9000 T Style Τετράπορτο Ψυγείο με5″ Family Hub, Μαύρο/9kg Bespoke AI WF90F24 με μπροστινή πόρτα, Ενεργειακή Απόδοση A – Ασημένιο

Κατηγορία τηλεοράσεων : 43″-115″ Neo QLED QN90F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025) / 55″- 85″ Neo QLED QN85F 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025) / 50″-85″ Neo QLED QN80F 4K Vision AI Smart TV (2025) / 85″-43″ QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025)

Κατηγορία monitors:27″ Smart Monitor M5 M50F FHD/32″ Smart Monitor M5 M50F FHD (Black)/32″ Smart Monitor M5 M50F FHD/32″ Smart Monitor M9 M90SF 4K OLED/43″ Smart Monitor M7 M70F (Black) 4K