Ειδική ενημερωτική εκδήλωση στην Λάρισα για την Ψηφιακή Διακίνηση

O Όμιλος EPSILONNET, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας και τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις, διοργανώνουν ειδική ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων & Ηλεκτρονική Τιμολόγηση».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση των επιχειρήσεων για όλες τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τις διαδικασίες του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής και της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαίου και ώρα 18:00 – 20:00 στο JOIST Innovation Park (Βαλτετσίου & Τριπόλεως) στη Λάρισα. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου EPSILONNET, με στόχο την καθοδήγηση των επιχειρήσεων στην ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Διακίνησης Εμπορευμάτων και της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ανάμεσά τους οι:

Χρήστος Κωνσταντόπουλο ς, Tax Legislation Expert και myDΑΤΑ Specialist του ΟμίλουEPSILONNET,

ς, Tax Legislation Expert και myDΑΤΑ Specialist του ΟμίλουEPSILONNET, Φώτης Ρωμούδης , Οικονομολόγος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILONNET,

, Οικονομολόγος, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILONNET, Γεωργία Τζαστούδη, Key Partners Network Account Manager, EPSILON SINGULARLOGIC.

Θεματολογία:

Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Β2Β & Φορολογικά Κίνητρα

Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων: τι αλλάζει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων με την εφαρμογή της Β’ Φάσης.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: υποχρεώσεις παρόχων και διαδικασίες εφαρμογής στις επιχειρήσεις.

Κίνητρα από την άμεση υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Β2Β.

Σύγχρονες 360° λύσεις σε λογισμικό, εξοπλισμό & υπηρεσίες πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής.

Η ημερίδα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες & στελέχη επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Λάρισας και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) καθώς και όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Θεσσαλίας με δραστηριότητα στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία της καθώς και τους λογιστές αυτών. Η ημερίδα υποστηρίζεται από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες του δικτύου μεταπωλητών της EPSILONNET που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα από τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις :

Avakas

Editsoft,

Infoservices,

metabiz,

Office Solutions Plus,

Pasteque &

SSPC

καθώς από την DigiNET Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου με εξειδίκευση στον τομέα των Technology Systems & Integration Services.

Για να παρακολουθήσετε δωρεάν την ημερίδα, παρακαλούμε να συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής: https://forms.epsilonnet.gr/form/2315.