Pylones Hellas: βραβείο Partner of the Year από την Palo Alto Networks

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η Palo Alto Networks, παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια, απένειμε στην Pylones Hellas S.A. το βραβείο “Industry Specialization Partner of the Year 2025 – Maritime”, στο πλαίσιο του 1ου Innovation Day της Palo Alto στην Αθήνα!

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την εξειδίκευση την τεχνογνωσία και τη συνεχή επένδυση της Pylones Hellas στον τομέα της ναυτιλιακής κυβερνοασφάλειας. Με οδηγό την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή, η εταιρεία συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των ναυτιλιακών οργανισμών απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές.

Όπως δήλωσε η Barbara Gianini, Director, Channel Sales SEUR της Palo Alto Networks: «Ο συνεργάτης “2025 Specialized Partner of the Year” έχει επιδείξει απαράμιλλη κατανόηση του ναυτιλιακού τομέα, υλοποιώντας με τεχνική αρτιότητα τις λύσεις της Palo Alto Networks σε οργανισμούς με υψηλές απαιτήσεις.»

Ο Λιναρδάκης Γιώργος, CCO της Pylones Hellas, ανέφερε: «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής μας εστίασης στον ναυτιλιακό κλάδο και της συνεχούς επένδυσής μας σε προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις διαρκώς εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές.»

Οι λύσεις της Pylones Hellas στη ναυτιλία βασίζονται σε αρχιτεκτονικές Zero Trust, περιλαμβάνοντας διαχωρισμό δικτύων IT/OT, βελτιστοποίηση δορυφορικού bandwidth μέσω App-ID, καθώς και κεντρική διαχείριση στόλου με Zero-Touch Provisioning (ZTP) και Strata Cloud Manager (SCM).

Η βράβευση αυτή, επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνεργασία της Pylones Hellas με την Palo Alto Networks και τον καθοριστικό της ρόλο στην εξέλιξη της κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.