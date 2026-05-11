Η LG Electronics στο «top 1%» της S&P Global για 3η συνεχή χρονιά

Η LG εντάχθηκε στην κατάταξη «Top 1%» στην Αξιολόγηση Εταιρικής Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Assessment – CSA) της S&P Global για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με βαθμολογία 77 στα 100. Η LG πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία Εξοπλισμού Αναψυχής & Προϊόντων και Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών της CSA, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη διαχείριση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά θέματα και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Η LG επέδειξε σταθερή απόδοση σε πολλαπλά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών πολιτικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των σχέσεων με τους πελάτες. Έλαβε επίσης υψηλές βαθμολογίες στην εταιρική διακυβέρνηση, αντικατοπτρίζοντας τη διαφάνειά και τις προσπάθειές της για ενίσχυση της ανεξαρτησίας του διοικητικού της συμβουλίου.

Η CSA της S&P Global παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση της απόδοσης ESG των εταιρειών. Στην τελευταία αξιολόγηση, μόνο 70 από τις 9.243 εταιρείες σε 62 κλάδους κέρδισαν την κατάταξη «Top 1%» και η LG ήταν μία από τις μόνο δύο κορεατικές εταιρείες που έλαβαν αυτή τη διάκριση.

Η LG έχει επίσης αναγνωριστεί από αρκετούς καταξιωμένους παγκόσμιους θεσμούς πέρα από την S&P Global. Η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στον Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index για 14η συνεχόμενη χρονιά, υπογραμμίζοντας τη σταθερή ηγεσία της στον τομέα ESG. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο ρεκόρ για κορεατική εταιρεία οικιακών συσκευών στον δείκτη και τοποθετεί την LG στο κορυφαίο 10 % όσον αφορά τη βιωσιμότητα μεταξύ 2.500 μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο.

Η LG αναγνωρίστηκε φέτος για την αναβαθμισμένη αξιολόγηση «AA» στην MSCI ESG Rating από την Morgan Stanley Capital International (MSCI), μετά από πέντε χρόνια στο επίπεδο «A». Η εταιρεία έλαβε επίσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την αξιολόγηση «Platinum» από την EcoVadis, μια διάκριση που προορίζεται για το κορυφαίο 1% των εταιρειών στην κατηγορία τους, και έλαβε «Χαμηλή» Αξιολόγηση Κινδύνου ESG από τη Sustainalytics.

Καθώς η LG συνεχίζει τη δέσμευσή της για βιώσιμη διαχείριση, εργάζεται για τη μετάβαση όλων των παγκόσμιων εγκαταστάσεών της σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050. Για την υποστήριξη μιας κυκλικής οικονομίας, η LG αυξάνει επίσης τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών και αναπτύσσει υλικά συσκευασίας με βάση το χαρτί ως μέρος των πρωτοβουλιών μείωσης πλαστικών.

Τέλος, η LG υλοποιεί μια σειρά πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής πιστοποίησης μείωσης άνθρακα για τις τεχνολογίες αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η εταιρεία ενισχύει επίσης την εταιρική της διακυβέρνηση μέσω της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας του διοικητικού συμβουλίου με τον διορισμό προέδρου από τους ανεξάρτητους διευθυντές της.