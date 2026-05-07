Ο Όμιλος Softweb ενισχύει στρατηγικά την εμπορική του ανάπτυξη με τον Στάθη Βρυνιώτη

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Στάθη Βρυνιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Commercial Development Manager, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης και την εμπορική δυναμική του Ομίλου.

Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο κ. Βρυνιώτης έχει διατελέσει σε ηγετικές εμπορικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως οι SingularLogic, Connect Line και Entersoft.

Στο νέο του ρόλο θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και των τριών βασικών business units της εταιρείας:

Business Software

Στρατηγική & Επικοινωνία (Marketing)

Cybersecurity

με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Softweb στην αγορά, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική προσθήκη επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση του Ομίλου Softweb σε στελέχη υψηλής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής του στρατηγικής.