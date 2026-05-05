Νέα διοικητική ομάδα για την Randstad Ελλάδος

Η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, προχώρησε στην αναδιαμόρφωση της ηγετικής της ομάδας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τη στρατηγική της δέσμευσης να αποτελεί τον κορυφαίο Partner for Talent για τις επιχειρήσεις και τα ταλέντα.

O Θανάσης Παλταδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Managing Director, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από δεκαέξι χρόνια Chief Financial Officer της Randstad Ελλάδος. Με βαθιά γνώση της εταιρείας και της αγοράς θα ηγηθεί της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Randstad στην Ελλάδα, διαδεχόμενος ένα από τα πλέον επιτυχημένα στελέχη της Randstad παγκοσμίως, την Leigh Ostergard, η οποία διατηρούσε τον ρόλο της Managing Director από το 1999 και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να αναλαμβάνω τον ρόλο του Managing Director της Randstad Ελλάδος. Μαζί με την ομάδα μας, θα συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στα ισχυρά θεμέλια που υπάρχουν ήδη και θα επιδιώξουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για όλους τους εταίρους μας», σημείωσε ο νέος Managing Director της Randstad Ελλάδας.

Παράλληλα, ο Θάνος Σταμάτης εντάσσεται στην εταιρεία ως Chief Financial Officer (CFO). Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το audit και τη στρατηγική λογιστική, κατείχε διάφορες ανώτερες ηγετικές θέσεις σε κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αναλαμβάνει την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η Randstad είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης ταλέντων με όραμα να είναι ο πιο δίκαιος και εξειδικευμένος οργανισμός ταλέντων στον κόσμο. Είμαστε ένας συνεργάτης που επιλέγουν τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι εργοδότες. Διαθέτοντας βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας και μέσω των εξειδικεύσεών μας – Operational, Professional, Digital & Enterprise – βοηθάμε τους πελάτες μας να δημιουργήσουν το υψηλής ποιότητας, ποικιλόμορφο και ευέλικτο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται για να επιτύχουν. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε ανθρώπους από κάθε υπόβαθρο και να τους βοηθάμε να παραμένουν επίκαιροι σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας. Μέσω της αξίας που δημιουργούμε, παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε τον κόσμο της εργασίας καλύτερο για όλους.

Με έδρα την Ολλανδία, η Randstad δραστηριοποιείται σε 39 αγορές και απασχολεί περίπου 38.000 υπαλλήλους. Το 2025, υποστηρίξαμε σχεδόν 150.000 πελάτες και περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια ταλέντα, σημειώνοντας έσοδα ύψους €23,1 δισεκατομμυρίων. Η Randstad N.V. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Amsterdam. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το site μας, www.randstad.gr.