Η Thyreos Cyber παρουσιάζει την Palestra για κυβερνοασφάλεια και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η THYREOS CYBER, η νέα εταιρία που συστάθηκε από το EFA GROUP και την ThreatScene, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων αμυντικής κυβερνοασφάλειας, παρουσιάζει την Palestra, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ασκήσεων κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σχεδιασμένη για την προετοιμασία οργανισμών απέναντι σε σύγχρονες κυβερνοαπειλές υπό ρεαλιστικές και ελεγχόμενες συνθήκες.

Η Palestra εισάγει μια νέα, ολιστική, προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια, καλύπτοντας το κρίσιμο κενό μεταξύ των παραδοσιακών cyber ranges και της σύγχρονης ανάγκης για συστηματική, αδιάλειπτη και μετρήσιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει σενάρια, ομάδες, διαδικασίες, συστήματα και επιχειρησιακά περιβάλλοντα σε ένα ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας. Ενώ οι κλασικές πλατφόρμες επικεντρώνονται κυρίως στην εκπαίδευση και την προσομοίωση επιθέσεων, η Palestra μετατοπίζει την έμφαση στη δομημένη αξιολόγηση συστημάτων, διαδικασιών και επιχειρησιακής απόδοσης.

Μέσα από ένα ενοποιημένο περιβάλλον σχεδιασμού και εκτέλεσης σεναρίων, η πλατφόρμα επιτρέπει στους οργανισμούς να ξεπεράσουν τις αποσπασματικές και μεμονωμένες ασκήσεις και να προχωρήσουν σε μια συνεπή, κλιμακούμενη και ελεγχόμενη αξιολόγηση των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειάς τους. Υποστηρίζει τη συστηματική αποτίμηση της ετοιμότητας σε επίπεδο ομάδων, διαδικασιών και επιχειρησιακών περιβαλλόντων, προσφέροντας αυξημένη αυστηρότητα, διαφάνεια και επαναληψιμότητα στον τρόπο με τον οποίο δοκιμάζεται και αξιολογείται η ασφάλεια.

Παράλληλα, η Palestra ενσωματώνει προσεγγίσεις Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin), επιτρέποντας την προσομοίωση και έλεγχο συστημάτων και υποδομών με τρόπους που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές ασκήσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ομάδες και διαδικασίες. Οι δυνατότητες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για πιο ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές και υψηλής πιστότητας δοκιμές, ιδιαίτερα για κρίσιμες υποδομές και αμυντικά περιβάλλοντα.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε ομάδες κυβερνοασφάλειας, διοικητικά στελέχη, διαχειριστές κρίσιμων υποδομών και αμυντικούς οργανισμούς, επιτρέποντας τη συντονισμένη αξιολόγηση σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Για οργανισμούς όπου η άμεση εγγύηση ασφάλειας σε παραγωγικά περιβάλλοντα είναι σύνθετη ή μη πρακτική, η Palestra προσφέρει μια αξιόπιστη, ελεγχόμενη και αποτελεσματική εναλλακτική, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Η Palestra επιτρέπει στους οργανισμούς να μεταβαίνουν από αποσπασματικές και μεμονωμένες ασκήσεις σε μια δομημένη, ολιστική προσέγγιση κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας μετρήσιμη εικόνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας πριν αυτή απαιτηθεί σε πραγματικές συνθήκες», δήλωσε ο CEO της THYREOS CYBER, Γιώργος Μενεξής. «Συνδυάζοντας τη προσομοίωση υψηλής πιστότητας, η πλατφόρμα επιτρέπει τη συστηματική αξιολόγηση της ασφάλειας υπό συνθήκες που αντανακλούν την πολυπλοκότητα του πραγματικού επιχειρησιακού κόσμου, χωρίς τους κινδύνους που συνεπάγεται η δοκιμή σε ζωντανά περιβάλλοντα. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν, για την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μια προηγμένη, ουσιαστικά διαφοροποιημένη λύση, σχεδιασμένη να καλύψει με πιο αποτελεσματικό τρόπο την ανάγκη οργανισμών, κρίσιμων υποδομών και αμυντικών φορέων για αποδεδειγμένη κυβερνοετοιμότητα, ανθεκτικότητα και αποτελεσματική απόκριση απέναντι στις απειλές του σήμερα.»

Η THYREOS CYBER ιδρύθηκε το 2025 από την ThreatScene και το EFA GROUP, με αντικείμενο την παροχή προηγμένων υπηρεσιών και πλατφορμών κυβερνοασφάλειας για περιβάλλοντα κρίσιμης σημασίας και υψηλής αξιοπιστίας. Με αξιοποίηση δυνατοτήτων προσομοίωσης απειλών, ρεαλιστικής προσομοίωσης κυβερνοεπιθέσεων και προηγμένων περιβαλλόντων cyber range, η εταιρία παρέχει λύσεις προσανατολισμένες στις επιχειρησιακές ανάγκες, οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιολόγηση κινδύνου, την επαλήθευση επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας απέναντι σε διαρκώς εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές.