Profile: παγκόσμια πρώτη στο Λονδίνο για το ProfileOne με αμφίδρομη συνδεσιμότητα AI μέσω MCP

Η Profile, διεθνής πάροχος χρηματοοικονομικών λύσεων, θα παρουσιάσει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου το ProfileOne, την πλατφόρμα της για την ενορχήστρωση AI, με σειρά δράσεων στο FTT Fintech Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 9 και 10 Νοεμβρίου.

Μετά το Sibos στο Μαϊάμι, το ProfileOne ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ με θέμα «The AI Moment for Financial Services». Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προσέγγισή του στην ενορχήστρωση agentic AI, η bi-directional Model Context Protocol (MCP) διασύνδεση, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, και η ασφαλής αξιοποίηση του AI από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συνδέοντας AI agents, χρηματοοικονομικά συστήματα και εταιρικές υπηρεσίεςΤο ProfileOne λειτουργεί τόσο ως MCP server, παρέχοντας πρόσβαση στις δυνατότητες των λύσεων της Profile σε συμβατούς εξωτερικούς AI agents, όσο και ως MCP client, συνδεόμενο με υπηρεσίες MCP τρίτων, όπως υπηρεσίες της Microsoft και του Bloomberg, καθώς και με συστήματα CRM, ERP και core banking.

Η αμφίδρομη αυτή συνδεσιμότητα καθιστά το ProfileOne επίπεδο ενορχήστρωσης ανάμεσα στις καθιερωμένες χρηματοοικονομικές υποδομές και το εξελισσόμενο οικοσύστημα AI, επιτρέποντας την κοινή χρήση και αξιοποίηση δυνατοτήτων μέσω τυποποιημένων intefaces αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένες διασυνδέσεις.

Για παράδειγμα, ο AI assistant ενός οργανισμού θα μπορούσε να ανακτήσει, μέσω του ProfileOne, τη θέση χαρτοφυλακίου ενός πελάτη, σύμφωνα με τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης και να αξιοποιήσει εγκεκριμένες εξωτερικές υπηρεσίες για την υποστήριξη αναλύσεων και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σχεδιασμένο για οργανισμούς με αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, το ProfileOne διασφαλίζει ότι κάθε κλήση MCP υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότησης βάσει των υφιστάμενων δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών και καταγράφεται για σκοπούς ελέγχου. Οι ενέργειες συναλλαγών μπορούν, επίσης, να απαιτούν ανθρώπινη έγκριση πριν από την εκτέλεσή τους.

Παρουσίαση στην κεντρική σκηνή του FTT Fintech Festival

Ο Φάνης Μεσολογγίτης, Managing Director Banking στην Profile θα παρουσιάσει το ProfileOne στην κεντρική σκηνή του FTT Fintech Festival στις 10 Νοεμβρίου, στις 11:30π.μ., αναδεικνύοντας το πώς η ενορχήστρωση AI με ενσωματωμένη διακυβέρνηση και η συνδεσιμότητα μέσω MCP μπορούν να υποστηρίξουν την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικών λειτουργιών.

Αποκλειστική συζήτηση για το AI με ηγετικά στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα

Το ίδιο βράδυ, στο The Pasteur Room, στο Τhe Brewery, θα πραγματοποιηθούν θεματική συζήτηση για το AI και δείπνο κατόπιν πρόσκλησης, σε διοργάνωση της Profile και με την υποστήριξη της VC Innovations. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO της Profile, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Director of AI της Profile και ο Anand Doshi, Managing Director και Head of Digital Advisor & Client Solutions της J.P. Morgan Private Bank.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η επιχειρηματική αξία του AI, η εφαρμογή του σε μεγάλη κλίμακα και ο ρόλος του στην ενίσχυση της σχέσης τραπεζίτη – πελάτη, με διατήρηση της ανθρώπινης εποπτείας.

«Το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν βρίσκεται απλώς στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην ουσιαστική ενσωμάτωσή της, στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν, λαμβάνουν αποφάσεις και εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Με το ProfileOne, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη, με τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία που απαιτεί η εμπιστοσύνη. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας την καινοτομία σε απτή επιχειρηματική αξία», δήλωσε ο Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO, της Profile.

Τι διαφοροποιεί το ProfileOne

Unified AI orchestration : Συνδέει δυνατότητες και λειτουργίες υφιστάμενων συστημάτων, μειώνοντας τον κατακερματισμό.

Συνδέει δυνατότητες και λειτουργίες υφιστάμενων συστημάτων, μειώνοντας τον κατακερματισμό. Bidirectional MCP connectivity : Επιτρέπει τόσο την αξιοποίηση των λύσεων της Profile από συμβατούς AI agents όσο και τη σύνδεση με υπηρεσίες τρίτων.

: Επιτρέπει τόσο την αξιοποίηση των λύσεων της Profile από συμβατούς AI agents όσο και τη σύνδεση με υπηρεσίες τρίτων. Enterprise integration : Υποστηρίζει διασυνδέσεις με πλατφόρμες και επιχειρησιακά συστήματα.

: Υποστηρίζει διασυνδέσεις με πλατφόρμες και επιχειρησιακά συστήματα. Governed execution : Ενσωματώνει ελέγχους πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών και ανθρώπινη έγκριση όπου απαιτείται.

: Ενσωματώνει ελέγχους πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών και ανθρώπινη έγκριση όπου απαιτείται. Financial-services expertise : Αξιοποιεί καθιερωμένες δυνατότητες για τη διαχείριση πληροφοριών πελατών, κινδύνου, treasury και άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών.

: Αξιοποιεί καθιερωμένες δυνατότητες για τη διαχείριση πληροφοριών πελατών, κινδύνου, treasury και άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών. Flexible AI use cases: Υποστηρίζει την υλοποίηση σύμφωνα με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε οργανισμού.

Με την ενισχυμένη παρουσία της Profile Solutions UK Ltd, της βρετανικής εταιρείας του ομίλου, η Profile προσκαλεί πελάτες και στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου να παρακολουθήσουν την παρουσίαση και να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.