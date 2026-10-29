Στο νέο ανοικτό διαδικτυακό μάθημα του Mathesis ο Γιάννης Φαρσάρης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, και Συγγραφέας, μας ταξιδεύει στην ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, από την αρχαία μυθολογία μέχρι τις ανακαλύψεις που πριν λίγα χρόνια θα ονομάζαμε επιστημονική φαντασία.

Η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι βαθύτερο από μια ακολουθία τεχνολογικών επιτευγμάτων. Είναι ένα ταξίδι χιλιάδων χρόνων μέσα στην ανθρώπινη φαντασία, την περιέργεια και την αδιάκοπη επιθυμία μας να δημιουργήσουμε μηχανές που σκέφτονται, μαθαίνουν και δρουν. Από τους αρχαίους μύθους και τα πρώτα αυτόματα μέχρι τα νευρωνικά δίκτυα και τη σημερινή παραγωγική ΤΝ, το μάθημα ξεδιπλώνει αυτή τη συναρπαστική διαδρομή μέσα από ιστορίες, πρόσωπα, ανακαλύψεις, αλλά και παράδοξες ή αστείες στιγμές που διαμόρφωσαν τον κλάδο.

Παράλληλα, το μάθημα είναι και ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανακαλύπτουμε πολλά για τον ίδιο τον άνθρωπο: για την ανάγκη του να ξεπερνά τα όριά του, για τη γοητεία που ασκεί πάνω του η δημιουργία νοήμονος ζωής, αλλά και για τους φόβους που γεννά η πιθανότητα το δημιούργημα να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τον δημιουργό του. Η ιστορία της ΤΝ γίνεται έτσι μια αντανάκλαση της ανθρώπινης φιλοδοξίας, της δημιουργικότητας και της διαρκούς αναζήτησης του μέλλοντος.

Το διαδικτυακό μάθημα Η μακρά ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ελεύθερο προς όλες και όλους και προσφέρεται ασύγχρονα μέσα από την πλατφόρμα του Mathesis. Η έναρξή του είναι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ωστόσο η πρώτη εβδομάδα του είναι ήδη διαθέσιμη. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, ενώ η έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης –για όσους την επιθυμούν και τη δικαιούνται– κοστίζει 20€.

Η δημιουργία του μαθήματος στηρίχθηκε σε δωρεά της Αθηνάς-Φωτιάδου Μητσούλη.

Info: https://mathesis.cup.gr / [email protected] / 210-3849038 & 2810-391096