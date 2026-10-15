Η Search Magic εντείνει τη διεθνή της επέκταση με στρατηγική στόχευση στη φαρμακοβιομηχανία

Η Search Magic, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα Search Engine Optimization (SEO) agencies, ανακοινώνει τη δυναμική επέκτασή της στους κλάδους της φαρμακοβιομηχανίας και των συμπληρωμάτων διατροφής στην Αγγλία λανσάροντας μια νέα, εξειδικευμένη πρόταση που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα brands διεκδικούν την προσοχή των καταναλωτών στην αναζήτηση.

Με τη νέα της πρόταση, η Search Magic θέτει στο επίκεντρο δύο κρίσιμους στόχους για την ανάπτυξη των φαρμακευτικών brands. Την αύξηση της ζήτησης για το ίδιο το όνομά τους (branded search demand) και την ενίσχυση της ορατότητάς τους στις μηχανές αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης (AI search engines).

Η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διεθνή στρατηγική της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να διεκδικήσει ισχυρή θέση σε δύο ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς κλάδους, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στο SEO, το Digital PR και το AI Search Visibility.

Η νέα στρατηγική της Search Magic βασίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση της οργανικής ανάπτυξης. Δεν είναι αρκετό για ένα brand, πλέον, να εμφανίζεται μόνο όταν οι καταναλωτές αναζητούν μια κατηγορία προϊόντων. Πρέπει να δημιουργεί αρκετή αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη ώστε οι καταναλωτές να αναζητούν το ίδιο το brand.

Παράλληλα, καθώς οι AI μηχανές αναζήτησης διαμορφώνουν νέους τρόπους ανακάλυψης και σύγκρισης προϊόντων, η παρουσία ενός brand στις απαντήσεις τους εξελίσσεται σε σημαντικό πεδίο ανταγωνισμού.

Η νέα πρόταση συνδυάζει SEO, Digital PR, στρατηγική περιεχομένου και AI Search Optimization, με στόχο να ενισχύσει τη ζήτηση για τα brands και να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης και αναφοράς τους σε σχετικές αναζητήσεις και AI-generated απαντήσεις.

“Στόχος μας δεν είναι απλώς να βοηθάμε τα brands να κατατάσσονται ψηλότερα στην Google. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερους καταναλωτές να τα αναζητούν με το όνομά τους και να διασφαλίζουμε ότι διεκδικούν την παρουσία που τους αναλογεί στη νέα εποχή του AI Search. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τις φαρμακοβιομηχανίες και τα brands συμπληρωμάτων διατροφής, και σκοπεύουμε να τη διεκδικήσουμε δυναμικά”, δήλωσε σχετικά η Άννα Μοραγλή, Founder & CEO της Search Magic.

“Η φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε τον στρατηγικό συνεργάτη που θα επιλέγουν τα brands αυτών των κλάδων όταν θέλουν να αυξήσουν πραγματικά τη ζήτηση για τα προϊόντα τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παραδοσιακές και τις AI–powered μηχανές αναζήτησης”, συμπλήρωσε.

Η νέα κατεύθυνση αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αναπτύξει η Search Magic μέσα από τη μακροχρόνια συνεργασία της με online φαρμακεία, καθώς και την επέκταση της συνεργασίας της με τη βρετανική αλυσίδα φαρμακείων Weldricks.

Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν σημαντική βάση για τη διεύρυνση της δραστηριότητάς της σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και των συμπληρωμάτων διατροφής, όπου η αξιοπιστία, η τεκμηρίωση και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχουν καθοριστική σημασία.

Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η Search Magic έδωσε το παρών στο The Pharmacy Show 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου στο Μπέρμιγχαμ, ενισχύοντας την παρουσία της στη βρετανική αγορά και αναπτύσσοντας επαφές με επιχειρήσεις του κλάδου.

Με το λανσάρισμα του νέου offering, η εταιρεία επιδιώκει να επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη και να τοποθετηθεί ανάμεσα στα εξειδικευμένα agencies που διαμορφώνουν το μέλλον του organic search για τη φαρμακοβιομηχανία και τα συμπληρώματα διατροφής.