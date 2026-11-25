Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της επιχειρηματικής στρατηγικής της LG Electronics παγκοσμίως, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, στο πλαίσιο του εταιρικού οράματος “Better Life for All”. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2025–2026, η εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει σημαντικούς περιβαλλοντικούς στόχους που είχε θέσει για το 2030, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για τη σταδιακή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την υπεύθυνη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Ειδικότερα, το 2025 οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 και Scope 2) στις εγκαταστάσεις της LG Electronics παγκοσμίως ανήλθαν σε 842.000 τόνους ισοδυνάμου CO₂, επίπεδο χαμηλότερο από τον στόχο των 878.000 τόνων που είχε τεθεί για το 2030. Η επίδοση αυτή εντάσσεται στη συνολική δέσμευση της εταιρείας για μείωση των συγκεκριμένων εκπομπών κατά 54,6% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Στο πλαίσιο αυτό, η LG προωθεί την αξιοποίηση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού και τη σταδιακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος καταγράφεται στη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασε το 97,3% το 2025, υπερβαίνοντας τον στόχο του 95% που είχε τεθεί για το 2030. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η LG συνέλεξε 640.000 τόνους χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών συσκευών από 91 σημεία σε 56 χώρες, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα που έχει συγκεντρωθεί από το 2006 σε περισσότερους από 5,65 εκατομμύρια τόνους. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στη μακροπρόθεσμη προσπάθεια της εταιρείας για αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και ενίσχυση της κυκλικότητας.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της LG Electronics εκτείνεται, παράλληλα, στην κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση. Η εταιρεία ενισχύει τις πρωτοβουλίες της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, την προώθηση ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025–2026 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενισχυμένη ενότητα για την υπεύθυνη διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών εποπτείας.

Μέσα από το όραμα “Better Life for All”, η LG Electronics επιδιώκει να συνδέσει την επιχειρηματική της ανάπτυξη με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον. Με συγκεκριμένους στόχους, συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεών της και διαφανή δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, η εταιρεία συνεχίζει να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, επιδιώκοντας ουσιαστική πρόοδο προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.