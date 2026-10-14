e-waste day: η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ δίνει το παρών με δράσεις ευαισθητοποίησης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτρονικών Αποβλήτων (e-Waste Day) στις 14 Οκτωβρίου, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ διοργανώνει στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ανακύκλωσης των μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Στο επίκεντρο της φετινής εκστρατείας βρίσκεται το φαινόμενο των «Fast Tech» – μικρών και χαμηλού κόστους συσκευών, όπως ακουστικά, καλώδια, USB adapters, LED, mini fans και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα του WEEE Forum, οι μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συχνά παραμένουν ξεχασμένες στα νοικοκυριά ή απορρίπτονται λανθασμένα μαζί με τα κοινά απορρίμματα, αντί να οδηγούνται προς ανακύκλωση. Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ υπενθυμίζει ότι κάθε συσκευή που διαθέτει φις, καλώδιο, πλακέτα ή μπαταρία, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποτελεί πολύτιμη πηγή πρώτων υλών και δεν πρέπει να καταλήγει στα οικιακά απορρίμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από τις 08:00 έως τις 13:00, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ προσκαλεί το κοινό στο κατάστημα της αλυσίδας ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΤΕΧΝΟΜΑΤ στη Νέα Ερυθραία (20ό χλμ. Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας). Οι πολίτες μπορούν να φέρουν τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν χαλάσει και δεν επισκευάζονται, να ενημερωθούν για τη σωστή ανακύκλωσή τους και να συμμετάσχουν σε κλήρωση με δωροεπιταγές ΤΕΧΝΟΜΑΤ, αποδεικνύοντας ότι κάθε συσκευή, όσο μικρή κι αν είναι, μπορεί να είναι τυχερή!

Παράλληλα, εκπρόσωποι της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ θα βρεθούν σε σχολική μονάδα της Αττικής, στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές για την ανακύκλωση Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καλλιεργώντας στη νέα γενιά την οικολογική συνείδηση και την υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Κάνοντας πράξη τη φετινή προτροπή του e-Waste Day «Μην τα παρατάς! Ανακύκλωσέ τα», η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ καλεί όλους να γίνουν μέρος της λύσης, να αναγνωρίσουν τις αχρησιμοποίητες μικρές συσκευές στο σπίτι και να τις επιστρέψουν υπεύθυνα στα ειδικά σημεία συλλογής.