DrayTek VigorAP 807: Wi‑Fi 7 και κομψός σχεδιασμός για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Η LEXIS, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κορυφαίου κατασκευαστή δικτυακών προϊόντων DrayTek Corp., ανακοινώνει τη διάθεση του VigorAP 807, του νέου desktop Wi–Fi 7 access point που συνδυάζει υψηλή ασύρματη απόδοση, ασφάλεια και κομψό σχεδιασμό.

Το DrayTek VigorAP 807 είναι ένα υψηλής απόδοσης dual-band Mesh access point με υποστήριξη Wi-Fi 7 (802.11be). Λειτουργεί στις μπάντες των 2.4 GHz και 5 GHz, προσφέροντας ασύρματη απόδοση κατηγορίας BE3600. Υποστηρίζει 16 SSID (8 SSID ανά μπάντα) και έως 256 ασύρματα συνδεδεμένους χρήστες (128 ανά μπάντα), επιτρέποντας τη δημιουργία ξεχωριστών ασύρματων δικτύων για προσωπικό, επισκέπτες ή διαφορετικές εφαρμογές. Παράλληλα, υποστηρίζει τοπολογία Mesh και λειτουργία ως range extender, ενώ διαθέτει προηγμένη ασφάλεια WLAN.

Το hardware interface περιλαμβάνει τρεις θύρες LAN (μια 2.5GbE και δύο Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), κουμπί για ασύρματη σύνδεση σε Mesh, κουμπί για factory reset και υποδοχή για τροφοδοσία μέσω DC.

Στα χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνονται τα WPA3, WPA2 και WPA. Διαθέτει Airtime fairness και Band steering για βέλτιστη απόδοση δικτύου, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως virtual controller με υποστήριξη Zero Touch Deployment, επιτρέποντας την κεντρική διαχείριση έως 20 access point. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως node AP (managed) και root AP.

Το VigorAP 807 απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν σύγχρονη Wi‑Fi 7 συνδεσιμότητα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αισθητική του χώρου τους. Ο κομψός desktop σχεδιασμός του το καθιστά κατάλληλο για γραφεία και χώρους υποδοχής όπου εργάζονται ή παραμένουν εργαζόμενοι και επισκέπτες, καθώς και για ξενοδοχεία, καταλύματα Airbnb, καταστήματα και χώρους εστίασης.

Το DrayTek VigorAP 807, καθώς και η ολοκληρωμένη σειρά access point της DrayTek, είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω του δικτύου συνεργατών της LEXIS και του επίσημου eshop της DrayTek για την Ελλάδα και την Κύπρο.