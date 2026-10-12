Wolt Drive και Public φέρνουν τις online αγορές στην πόρτα σας σε μόλις 90 λεπτά

Το Wolt Drive και τα Public συνεργάζονται για να φέρουν τις online αγορές ακόμη πιο γρήγορα και εύκολα. Από ένα βιβλίο και ένα νέο παιχνίδι μέχρι ακουστικά ή μία μικροσυσκευή σπιτιού, χιλιάδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα μπορούν πλέον να παραδοθούν σε μόλις 90 λεπτά, με παραγγελία μέσα από το public.gr.

Η συνεργασία συνδυάζει την ολοκληρωμένη e-commerce εμπειρία και το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων των Public με την τεχνολογία άμεσων παραδόσεων του Wolt Drive. Έτσι, προσφέρει στους πελάτες έναν ακόμη εύκολο και αξιόπιστο τρόπο να αποκτούν όσα χρειάζονται, από την ολοκλήρωση της αγοράς μέχρι την παραλαβή της παραγγελίας στην πόρτα τους.

Πως λειτουργεί

Η διαδικασία είναι απλή: στο public.gr , οι πελάτες επιλέγουν προϊόντα με τη σήμανση «Άμεσα Διαθέσιμο» και τα προσθέτουν στο καλάθι τους. Εφόσον η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη παραγγελία και διεύθυνση, επιλέγουν στο checkout την «Παράδοση με Wolt Drive». Στη συνέχεια, η Wolt αναλαμβάνει την παραλαβή της παραγγελίας από το αντίστοιχο κατάστημα Public και την παράδοσή της στην τελική διεύθυνση.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας την παράδοση επιλεγμένων προϊόντων μέσα σε μόλις 90 λεπτά σε πελάτες που βρίσκονται σε ακτίνα έως 5 χιλιομέτρων από το κάθε κατάστημα Public.

Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όγκου και βάρους, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια μέσω του δικτύου της Wolt. H διαθέσιμη γκάμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βιβλία και comics, γραφική ύλη, μουσική, gaming, smartphones, wearables, ακουστικά, ηχεία, laptops, φωτογραφικές μηχανές, περιφερειακά υπολογιστών και μικρές οικιακές συσκευές.

Οι παραγγελίες ολοκληρώνονται και προπληρώνονται μέσα από το public.gr, με τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς ευέλικτους τρόπους πληρωμής.

Τι είναι το Wolt Drive

Το Wolt Drive είναι η υπηρεσία on-demand delivery της Wolt για επιχειρήσεις, που τους επιτρέπει να αξιοποιούν την τεχνολογία και το δίκτυο διανομής της Wolt για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσα από τα δικά τους κανάλια πώλησης.

Είτε πρόκειται για μία επιχείρηση με ένα σημείο είτε για ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, το Wolt Drive προσφέρει γρήγορες και ευέλικτες παραδόσεις, με δυνατότητα live παρακολούθησης της διαδρομής. Παράλληλα, η επιχείρηση διατηρεί τον έλεγχο της σχέσης και της εμπειρίας του πελάτη, ενώ η Wolt αναλαμβάνει την αξιόπιστη εκτέλεση της παράδοσης.