Η LG θα προμηθεύσει λύση ψηφιακού cockpit για το πρώτο εμπορικό SDV της Renault

Η LG Electronics, ηγέτης στην καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας, θα προμηθεύσει την ολοκληρωμένη λύση ψηφιακού cockpit για το νέο Trafic E-Tech Electric του Ομίλου Renault, το πρώτο επαγγελματικό όχημα μαζικής παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας που βασίζεται σε αρχιτεκτονική οχήματος καθοριζόμενου από λογισμικό (SDV) και το οποίο απέσπασε το βραβείο «International Van of the Year».

Συνδυάζοντας τον πίνακα οργάνων και το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, η ενοποιημένη λύση της LG διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο όχημα, προσφέροντας μια πιο ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήστη, ενώ παράλληλα υποστηρίζει μια προσέγγιση ανάπτυξης οχημάτων που βασίζεται στο λογισμικό.

Μια ολοκληρωμένη λύση για το cockpit, βελτιστοποιημένη για SDV

Η ολοκληρωμένη λύση ενσωματωμένου συστήματος cockpit της LG είναι βελτιστοποιημένη για τα οχήματα που καθορίζονται από το λογισμικό SDVs, τα οποία εξελίσσονται ραγδαία στο νέο πρότυπο για τον κλάδο της κινητικότητας. Ενώ στα συμβατικά οχήματα οι λειτουργίες ελέγχου κατανέμονται σε δεκάδες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECUs) που προορίζονται για συγκεκριμένους τομείς ή συστήματα, όπως το cockpit, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και το σύστημα μετάδοσης κίνησης, τα SDVs αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων και μια κεντρική αρχιτεκτονική λογισμικού για την ενοποίηση του ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών του οχήματος.

Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα των SDV είναι η δυνατότητα συνεχούς προσθήκης νέων λειτουργιών και αναβάθμισης των υπαρχουσών μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

Σχεδιασμένη ειδικά για περιβάλλοντα SDV, η λύση της LG ενοποιεί τον έλεγχο του πίνακα οργάνων και του συστήματος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης , λειτουργώντας ως βασική πλατφόρμα ελέγχου για το σύστημα του cockpit. Το τμήμα του πίνακα οργάνων παρέχει πληροφορίες οδήγησης, όπως η ταχύτητα του οχήματος, οι στροφές ανά λεπτό (RPM) και οι ενδείξεις προειδοποίησης, ενώ το σύστημα infotainment υποστηρίζει λειτουργίες όπως η πλοήγηση και η αναπαραγωγή πολυμέσων. Αυτό επιτρέπει την παρουσίαση των πληροφοριών οδήγησης και ψυχαγωγίας με πιο συνεκτικό και διαισθητικό τρόπο στις οθόνες του οχήματος. Πέρα από την αναβάθμιση της εμπειρίας εντός του οχήματος, η καινοτομία της LG βοηθά τους κατασκευαστές να μειώσουν το κόστος μέσω της απλοποίησης των εξαρτημάτων και της βελτιστοποίησης του συστήματος.

Αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και τις ισχυρές συνεργασίες

Η ικανότητα της LG να παρέχει προηγμένες λύσεις προσαρμοσμένες για SDV βασίζεται στην τεχνολογική της εμπειρία που έχει συσσωρεύσει εδώ και πολλά χρόνια και στις ισχυρές συνεργασίες της με τον κλάδο. Βασιζόμενη στην εκτεταμένη εμπειρία της στην ανάπτυξη συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτων, την τεχνογνωσία της σε λογισμικό και τις δυνατότητες UX/UI που καλλιεργούνται μέσω των κλάδων κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης και οικιακών συσκευών, η LG έχει αναγνωριστεί ως αξιόπιστος συνεργάτης σε ομάδες οργάνων και συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτων.

Η LG και ο Όμιλος Renault έχουν οικοδομήσει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μέσα από χρόνια στενής συνεργασίας. Η LG αναγνωρίστηκε από τον Όμιλο Renault ως κορυφαίος προμηθευτής το 2014, το 2017 και το 2020, ενώ οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν το 2021 για την ανάπτυξη ενός συστήματος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για οχήματα, βασισμένο στο λειτουργικό σύστημα Android. Αξιοποιώντας αυτή την αποδεδειγμένη συνεργασία, η LG ανέπτυξε και παρέδωσε μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιακού κόκπιτ, ειδικά σχεδιασμένη για το πρώτο SDV μαζικής παραγωγής του Ομίλου Renault.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η LG σχεδιάζει να διευρύνει περαιτέρω τις συνεργασίες της με μεγάλες παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και άλλες βασικές αγορές, ενισχύοντας τη θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρονικών συστήματα για οχήματα που καθορίζονται από το λογισμικό (SDV).

«Αξιοποιώντας τη στενή μας συνεργασία με τον Όμιλο Renault και άλλες παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες, θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις βασικές τεχνολογίες και λύσεις που απαιτούνται για τη στήριξη της μετάβασης του κλάδου της κινητικότητας στα οχήματα που καθορίζονται από το λογισμικό SDVs», δήλωσε ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company.