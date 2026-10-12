Η Aboutnet ενισχύει την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη με τη στρατηγική συνεργασία της Webone

Η συνεργασία με τη Webone, με 20 χρόνια εμπειρίας στην τοπική αγορά, αποτελεί το επόμενο βήμα ανάπτυξης της Aboutnet στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Η Aboutnet συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία, ενισχύοντας πλέον την παρουσία της και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τη νέα στρατηγική συνεργασία της με τη Webone, digital agency με 20 χρόνια εμπειρίας στο Web Development και το Digital Marketing.

Η νέα κίνηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου ανάπτυξης της Aboutnet και της στρατηγικής της για ισχυρότερη φυσική παρουσία σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με στόχο να βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στις επιχειρήσεις και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τοπικής αγοράς.

Με 26 χρόνια εμπειρίας στο Digital Marketing και το Web Development, η Aboutnet έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο digital συνεργάτη για χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, επενδύοντας διαρκώς σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, νέες υπηρεσίες και σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η συνεργασία με τη Webone δίνει στην Aboutnet τη δυνατότητα να ενισχύσει τη φυσική της παρουσία στη Θεσσαλονίκη και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα την 20ετή εμπειρία και τη γνώση της τοπικής αγοράς που διαθέτει η Webone.

Οι επιχειρήσεις της περιοχής θα έχουν πλέον ακόμη πιο άμεση πρόσβαση στο σύνολο της τεχνογνωσίας και των υπηρεσιών της Aboutnet, με λύσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης ψηφιακής παρουσίας και ανάπτυξης: Web Development, eCommerce, Digital Marketing, SEO, Performance Marketing, Social Media και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη στενότερη επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης και σταδιακή ανάπτυξη σε περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

«Η ανάπτυξη της Aboutnet τα τελευταία χρόνια βασίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο: ισχυρή κεντρική ομάδα και τεχνογνωσία, διεύρυνση των υπηρεσιών μας και ταυτόχρονα μεγαλύτερη φυσική παρουσία κοντά στις επιχειρήσεις. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό επόμενο βήμα για εμάς. Μέσα από τη συνεργασία με τη Webone και αξιοποιώντας την 20ετή εμπειρία της στην τοπική αγορά, δημιουργούμε πλέον μια ισχυρότερη βάση για την ανάπτυξη της Aboutnet στη Θεσσαλονίκη και συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα», δήλωσε ο Σπύρος Ανδριόπουλος, Founder & CEO της Aboutnet.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων που υλοποιεί η Aboutnet με στόχο τη σταδιακή διεύρυνση του αποτυπώματός της στην ελληνική αγορά, τόσο οργανικά όσο και μέσα από επιλεγμένες στρατηγικές συνεργασίες.

Με παρουσία πλέον σε περισσότερες περιοχές της χώρας, η Aboutnet επενδύει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει την κλίμακα και τις δυνατότητες ενός οργανωμένου digital agency με την αμεσότητα και την προσωπική επαφή της τοπικής παρουσίας.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα αυτής της πορείας, με την Aboutnet να συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξής της και να δημιουργεί σταθερά ένα ισχυρότερο πανελλαδικό δίκτυο παροχής ολοκληρωμένων digital υπηρεσιών.