Η Samsung παρουσιάζει το SmartThings Now με διαισθητικές εμπειρίες χρήσης

Η Samsung ανακοίνωσε τη διάθεση της νεότερης ενημέρωσης του SmartThings, της πλατφόρμας connected living της Samsung, που εξυπηρετεί πλέον 470 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και υποστηρίζει περισσότερες από 430 πιστοποιημένες Works with SmartThings (WWST) μάρκες σε όλο τον κόσμο. Η ενημέρωση φέρνει το SmartThings Now στην κορυφή του Home tab, ανανεώνει την εμπειρία του Home tab της εφαρμογής και επεκτείνει τις δυνατότητες τοπικού ελέγχου, για να βοηθήσει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες, να ενεργούν και να διαχειρίζονται απρόσκοπτα τις συνδεδεμένες συσκευές τους.

«Η συγκεκριμένη ενημέρωση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του SmartThings να ξεπεράσει μια εμπειρία έξυπνου σπιτιού στην οποία οι χρήστες πρέπει να αναζητούν και να ενεργοποιούν λειτουργίες», δήλωσε ο Jaeyeon Jung, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής της ομάδας SmartThings στο Κέντρο Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης της Samsung Electronics. «Παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και στοιχεία ελέγχου, το SmartThings στοχεύει να διευρύνει τα όρια των έξυπνων εμπειριών στο σπίτι και να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους ομαλά».

Ανανεωμέν o Home Tab με πρωταγωνιστή το SmartThings Now

Το SmartThings Now εμφανίζεται με τη μορφή καρτών στο επάνω μέρος της καρτέλας «Αρχική». Αξιοποιώντας το Home Insight, προσφέρει εξατομίκευση, συνδυάζοντας σχετικές πληροφορίες με ενέργειες που οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν γρήγορα. Προτείνει πληροφορίες και επιλογές ελέγχου, με βάση την εκάστοτε περίσταση του χρήστη, για να προσφέρει μια ομαλή εμπειρία.

Αν ένα μέλος της υπηρεσίας Family Care, όπως ένας ηλικιωμένος γονέας, δεν εμφανίζει δραστηριότητα στις συσκευές του για μεγάλο χρονικό διάστημα, το SmartThings Now εμφανίζει στον φροντιστή μια κάρτα φροντίδας, με επιλογές για να ελέγξει αν είναι καλά ή να τον καλέσει. Όταν ο χρήστης πλησιάζει μια τοποθεσία κατοικίας, που έχει καταχωρήσει εκ των προτέρων στην εφαρμογή SmartThings, το SmartThings Now προτείνει να ενεργοποιήσει τα φώτα, πριν φτάσει. Αφού ο χρήστης εκτελέσει την ενέργεια, το SmartThings Now τον προτρέπει να δημιουργήσει μια ρουτίνα, ώστε οι ίδιες ενέργειες να εκτελούνται αυτόματα στο εξής. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας εμπειρίας που έχει σχεδιαστεί ώστε να καθοδηγεί φυσικά τους χρήστες στο επόμενο βήμα, με βάση τις επιλογές και το πλαίσιο χρήσης τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη χρήση των λειτουργιών που ταιριάζουν.

Το SmartThings Now υποστηρίζει επίσης εξατομικευμένη βελτιστοποίηση με βάση τις συνήθειες χρήσης. Αναλύει τη δραστηριότητα της περασμένης εβδομάδας και προτείνει αλλαγές στα Αγαπημένα της καρτέλας «Αρχική», τα οποία περιλαμβάνουν συσκευές, υπηρεσίες και ρουτίνες. Για παράδειγμα, καθώς πλησιάζουν οι ψυχρότεροι μήνες και μειώνεται η χρήση του κλιματιστικού, μπορεί να προτείνει την αφαίρεση της κάρτας του από τα Αγαπημένα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διαχειρίζονται τις ρουτίνες τους μέσω της κάρτας Routine Insight στο SmartThings Now. Από εκεί, μπορούν να μεταβούν σε μια αναλυτική προβολή της δραστηριότητάς τους στις ρουτίνες την περασμένη εβδομάδα, ώστε να ελέγξουν και να διαγράψουν όσες δεν χρειάζονται πλέον.

Η ανανεωμένη καρτέλα «Αρχική» αναδιοργανώνει τις βασικές πληροφορίες σε μια πιο εύχρηστη προβολή, η οποία περιλαμβάνει πίνακες ελέγχου, κάρτες συσκευών και κάρτες υπηρεσιών. Κάθε κατηγορία εμφανίζεται σε τέτοια μορφή που να διευκολύνει την περιήγηση.

Οι κάρτες υπηρεσιών έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, προβάλλοντας καθαρά υπηρεσίες σε μία οθόνη, καθώς και πληροφορίες, όπως η κατάσταση των συσκευών και οι αριθμητικές ενδείξεις τους. Επιπλέον, η λειτουργία Live Wallpaper αλλάζει φυσικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσθέτοντας μια δυναμική οπτική πινελιά στην εμπειρία.

Η ενημέρωση εισάγει επίσης μια πλωτή μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης, ώστε οι συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες να είναι εύκολα προσβάσιμες. Έτσι, διευκολύνεται η χρήση με το ένα χέρι σε μεγαλύτερα smartphone, ενώ παράλληλα ακολουθείται η νεότερη σχεδιαστική κατεύθυνση του One UI.

Ο τοπικός έλεγχος βοηθά τις συσκευές να ανταποκρίνονται ακόμη και εκτός σύνδεσης

Το SmartThings εισάγει πλέον τεχνολογία τοπικού ελέγχου, η οποία βοηθά τους χρήστες να χειρίζονται τις συνδεδεμένες συσκευές με αυτοπεποίθηση όταν αλλάζει το οικιακό δίκτυο ή διακόπτεται η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Όταν μια κινητή συσκευή και ένα SmartThings Hub είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, η κινητή συσκευή μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το Hub, αντί οι εντολές ελέγχου να περνούν από το cloud. Σε σύγκριση με τον έλεγχο μέσω cloud, ο τοπικός έλεγχος μπορεί να μειώσει τον χρόνο απόκρισης κατά περίπου 30%. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να ελέγχουν τις συνδεδεμένες συσκευές ακόμη και κατά τις προσωρινές διακυμάνσεις του δικτύου.

Το SmartThings εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ τοπικού ελέγχου και απομακρυσμένου ελέγχου μέσω cloud, ανάλογα με το αν η κινητή συσκευή του χρήστη βρίσκεται στο σπίτι ή εκτός αυτού. Η ανανεωμένη σελίδα «Διαγνωστικά συσκευών εκτός σύνδεσης» βοηθά τους χρήστες να επανασυνδέσουν συσκευές που έχουν αποσυνδεθεί, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του νέου δικτύου σε όλες τις καταχωρισμένες συσκευές.

Η Samsung πρόσθεσε επίσης υποστήριξη για το Matter 1.6, το πιο πρόσφατο πρότυπο συνδεσιμότητας για έξυπνα σπίτια της Connectivity Standards Alliance (CSA), για να ενισχύσει τη σταθερότητα και την απόδοση του ομαδικού ελέγχου. Η ενημέρωση προσθέτει, επίσης, υποστήριξη για τέσσερις νέες κατηγορίες συσκευών:

Μετρητές ενέργειας για παρακολούθηση της ισχύος σε πραγματικό χρόνο

Συστήματα κλεισίματος για ειδικούς τύπους θυρών και πυλών

Συσκευές άρδευσης, όπως συστήματα καταιονισμού

Αισθητήρες εδάφους για τη μέτρηση των συνθηκών του εδάφους