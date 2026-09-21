Freenow by Lyft & Humanity Greece: υποστήριξη εθελοντών στην πρώτη γραμμή έκτακτων αναγκών

Σε περιόδους φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών, η άμεση και ασφαλής μετακίνηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Freenow διευρύνει τη συνεργασία της με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες μετακίνησης των εθελοντών που επιχειρούν στο πεδίο.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2023, με τη συγκέντρωση ρούχων και ειδών πρώτης ανάγκης από τους εργαζομένους της Freenow για τη στήριξη των δράσεων της Humanity Greece. Σήμερα, η συνεργασία διευρύνεται με τη Freenow, ως Συνεργάτης Μετακίνησης, να συμβάλλει στην ασφαλή μετακίνηση των εθελοντών της Humanity Greece κατά την υλοποίηση των ανθρωπιστικών της δράσεων. Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντικές ομάδες της Humanity Greece βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ετοιμότητα και κινητοποιούνται άμεσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με την υποστήριξη της Freenow να διευκολύνει την πρόσβασή τους στα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη και την ασφαλή επιστροφή τους.

Ασφάλεια και άμεση ανταπόκριση στις βάρδιες αιχμής

Η συνεργασία ανταποκρίνεται σε πρακτικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης επιχειρησιακής δραστηριότητας:

Άμεση μετακίνηση: Διευκόλυνση της πρόσβασης των εθελοντών στο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο της Humanity Greece, ώστε οι ομάδες να μπορούν να συγκροτούνται και να αναχωρούν άμεσα προς τα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη. Ασφαλής επιστροφή: Κάλυψη των μετακινήσεων των εθελοντών μετά την ολοκλήρωση απαιτητικών βαρδιών, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν οι διαθέσιμες επιλογές δημόσιας μετακίνησης είναι περιορισμένες. Ευελιξία σε έκτακτες ανάγκες: Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε νέες ανάγκες, ανάλογα με την εξέλιξη των πυρκαγιών και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις στο πεδίο.

Η συνεργασία, μέχρι στιγμής, έχει ήδη υποστηρίξει επιχειρησιακές μετακινήσεις των εθελοντών σε περιοχές όπως η Αττική, η Βοιωτία, η Κερατέα και ο Κουβαράς.

Η δέσμευση του Freenow στην κοινωνία

Η συνεργασία με τη Humanity Greece εντάσσεται στη διαρκή δέσμευση της Freenow να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η ανάγκη για άμεση και ασφαλή μετακίνηση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη. Αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κινητικότητα μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής υποστήριξης, μετατρέποντας την ψηφιακή πλατφόρμα της Freenow σε πρακτική βοήθεια για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, εκεί όπου και όταν χρειάζεται περισσότερο.