Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι επιθέσεις ransomware σε ετήσια βάση

Η Check Point Research, το τμήμα Threat Intelligence της Check Point Software Technologies, δημοσίευσε τα στοιχεία του Global Threat Intelligence για τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα οποία οι οργανισμοί παγκοσμίως δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.336 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, αριθμός αυξημένος κατά 3% σε μηνιαία βάση και κατά 16% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Στην Ελλάδα, οι οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.638 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, καταγράφοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Παρότι ο ρυθμός αύξησης στη χώρα είναι χαμηλότερος από το 18% που καταγράφηκε συνολικά στην Ευρώπη, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η πίεση των κυβερνοαπειλών παραμένει σταθερά αυξημένη και για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Το τοπίο των κυβερνοαπειλών τον Ιούλιο διαμορφώθηκε από ταυτόχρονες πιέσεις σε πολλαπλά μέτωπα. Ο συνολικός όγκος επιθέσεων συνέχισε να αυξάνεται, η δραστηριότητα ransomware παρουσίασε σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με τη σχετικά σταθερή εικόνα των προηγούμενων μηνών, ενώ η έκθεση δεδομένων μέσω εργαλείων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) αναδεικνύεται πλέον σε έναν σαφή επιχειρησιακό κίνδυνο, καθώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν περισσότερα εργαλεία και δημιουργούν ολοένα περισσότερα prompts στο εταιρικό περιβάλλον.

«Τα δεδομένα του Ιουλίου δείχνουν ότι ο κυβερνοκίνδυνος συσσωρεύεται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα», δήλωσε ο Omer Dembinsky, Data Research Manager της Check Point Research. «Ο όγκος των επιθέσεων συνεχίζει να αυξάνεται, το ransomware έχει επιταχυνθεί σημαντικά και η έκθεση μέσω GenAI αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι οργανισμοί χρειάζονται μια προσέγγιση ασφάλειας που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη και αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, προστατεύοντας δίκτυα, χρήστες, δεδομένα και AI workflows πριν οι επιθέσεις μπορέσουν να προκαλέσουν πραγματικό αντίκτυπο.»

Η Εκπαίδευση παραμένει ο κλάδος με τις περισσότερες επιθέσεις – Αύξηση σε Ενέργεια και Φιλοξενία

Τον Ιούλιο, η Εκπαίδευση παρέμεινε ο κλάδος με τη μεγαλύτερη έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 4.848 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, αυξημένες κατά 14% σε ετήσια βάση.

Ακολούθησε ο Δημόσιος Τομέας με 3.044 επιθέσεις την εβδομάδα και οι Τηλεπικοινωνίες με 2.927. Παράλληλα, ο κλάδος Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας κατέγραψε αύξηση 20%, φτάνοντας τις 2.759 επιθέσεις την εβδομάδα, ενώ ο κλάδος Φιλοξενίας, Ταξιδιών και Αναψυχής εισήλθε στην πρώτη πεντάδα με 2.614 επιθέσεις, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 28% σε ετήσια βάση.

Η Λατινική Αμερική πρώτη σε όγκο επιθέσεων – Ισχυρή άνοδος στην Ευρώπη

Η Λατινική Αμερική παρέμεινε η περιοχή με τον υψηλότερο όγκο κυβερνοεπιθέσεων, με 3.561 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, αυξημένες κατά 19% σε ετήσια βάση. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC)ακολούθησε με 3.316 επιθέσεις, ενώ η Αφρική κατέγραψε 3.237, παρά τη μείωση κατά 5%.

Η Ευρώπη ξεχώρισε για την έντονη ανοδική τάση, με τις επιθέσεις να αυξάνονται κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 2.051 ανά οργανισμό την εβδομάδα. Στη Βόρεια Αμερική καταγράφηκε αύξηση 9%, με 1.613 εβδομαδιαίες επιθέσεις.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξημένων κυβερνοαπειλών, η Ελλάδα κατέγραψε 1.638 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των επιθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου 20% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 2.051 επιθέσεων την εβδομάδα. Ωστόσο, η ετήσια αύξηση κατά 5% δείχνει ότι η χώρα ακολουθεί και αυτή ανοδική πορεία, έστω με ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με την Ευρώπη συνολικά, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας και της πρόληψης απέναντι στις εξελισσόμενες απειλές.

Ο κίνδυνος από το GenAI περνά από τη θεωρία στην καθημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα

Η έκθεση που συνδέεται με τη χρήση GenAI εξελίχθηκε τον Ιούλιο σε καθημερινό επιχειρησιακό ζήτημα. Ένα στα 36 εταιρικά prompts ενείχε υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων, ενώ το 88% των οργανισμών που χρησιμοποιούν συστηματικά GenAI επηρεάστηκε από δραστηριότητα prompts υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, το 22% των prompts περιείχε δυνητικά ευαίσθητες πληροφορίες.

Οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν κατά μέσο όρο οκτώ διαφορετικά εργαλεία GenAI, ενώ κάθε χρήστης δημιούργησε κατά μέσο όρο 95 prompts μέσα στον μήνα. Τα προσωπικά δεδομένα αποτέλεσαν τη συχνότερη κατηγορία ευαίσθητων πληροφοριών που εκτέθηκαν, καθώς εντοπίστηκαν στο 70% των οργανισμών. Ακολούθησαν τα οικονομικά δεδομένα και οι πληροφορίες σχετικά με δίκτυα και υποδομές ΙΤ, με ποσοστό 68% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ασφάλεια στη χρήση GenAI δεν αποτελεί πλέον ένα μελλοντικό ή θεωρητικό ζήτημα, αλλά μια άμεση πρόκληση για τη διακυβέρνηση και την προστασία των εταιρικών δεδομένων.

Το email παραμένει βασική πύλη εισόδου για κυβερνοαπειλές

Το email εξακολούθησε να αποτελεί κανάλι υψηλού κινδύνου και μεγάλου όγκου επιθέσεων. Ένα στα 128 emails, ή 0,78%, χαρακτηρίστηκε ως phishing, ενώ επιπλέον 20% εντάχθηκε σε ανεπιθύμητες ή δυνητικά επικίνδυνες κατηγορίες, όπως graymail, spam και ύποπτα μηνύματα.

Η Αφρική κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό phishing, με ένα στα 106 emails να χαρακτηρίζεται ως phishing, και ακολούθησε η Βόρεια Αμερική με ένα στα 117.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι το email εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις συχνότερες αφετηρίες ευρύτερων αλυσίδων κυβερνοεπίθεσης, από την υποκλοπή διαπιστευτηρίων και τη διανομή malware έως επιθέσεις Business Email Compromise (BEC).

Ransomware: Απότομη αύξηση των καταγεγραμμένων θυμάτων

Η σημαντικότερη μεταβολή του Ιουλίου καταγράφηκε στο ransomware. Οι δημοσιοποιημένες επιθέσεις έφτασαν τις 964, αυξημένες κατά 49% σε σχέση με τον Ιούνιο και κατά 87% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί σαφή διαφοροποίηση από την εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2026, όταν η μηνιαία δραστηριότητα ransomware διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο σε περίπου 672 περιστατικά.

Οι Επιχειρηματικές Υπηρεσίες (Business Services) παρέμειναν ο κλάδος με τα περισσότερα καταγεγραμμένα θύματα, αντιπροσωπεύοντας το 32,5% του συνόλου. Ακολούθησαν η Βιομηχανική Παραγωγή με 14,4% και τα Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες με 13,4%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Βόρεια Αμερική παρέμεινε η περισσότερο πληττόμενη περιοχή, συγκεντρώνοντας το 45% των δημοσιοποιημένων περιστατικών ransomware. Η Ευρώπη ακολούθησε με 28% και η περιοχή APAC με 17%.

Σε επίπεδο χωρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολούθησαν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, αντιπροσωπεύοντας το 39,4% των δημοσιοποιημένων επιθέσεων, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

The Gentlemen και Qilin στην κορυφή καθώς μεταβάλλεται το τοπίο του ransomware

Οι The Gentlemen και Qilin αποτέλεσαν τις πιο ενεργές ομάδες ransomware τον Ιούλιο, με καθεμία να ευθύνεται για το 14% των δημοσιοποιημένων επιθέσεων. Το DeadLock κατέλαβε την τρίτη θέση με ποσοστό 10% και 97 αναφερόμενα θύματα, γεγονός που υπογραμμίζει τις συνεχείς αλλαγές στο οικοσύστημα του ransomware.