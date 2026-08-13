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Σάββατο, 15 Αυγούστου

Η Ελλάδα πρωτοπόρος στη συμμετοχή των δοκιμών 5G κινητής μεταξύ χωρών συγκρίσιμης έκτασης

infocomBy 1 Min Read Μελέτες
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του nPerf, η Ελλάδα παρουσιάζει συμμετοχή στις δοκιμές 5G της τάξης του 39,9% μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2026. Η χώρα κατατάσσεται πρώτη στη συμμετοχή των δοκιμών 5G μεταξύ των χωρών των οποίων η έκταση κυμαίνεται μεταξύ 100.001 και 250.000 τ.χλμ. Αυτή η υψηλή αναλογία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας, επιτρέποντας πιο ομαλές χρήσεις όπως η λήψη μεγάλων αρχείων ή το streaming υψηλής ποιότητας.

Η Ελλάδα μπροστά από τους γείτονές της στη συμμετοχή των δοκιμών 5G

Η Ελλάδα φτάνει το 39,9% συμμετοχής στις δοκιμές 5G, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο (38,9%), την Ιταλία (37,2%), την Πολωνία (32,2%), τη Βουλγαρία (26,4%), τη Ρουμανία (26,0%) και την Τυνησία (13,5%).

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών

Οι διαφορές είναι εμφανείς: η Ελλάδα προηγείται της Τυνησίας κατά 26,4 μονάδες, απεικονίζοντας μια ανισότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο 5G. Μια υψηλότερη συμμετοχή στις δοκιμές 5G ευνοεί βελτιωμένες εμπειρίες χρήσης, όπως ταχύτερη λήψη ή πιο γρήγορη περιήγηση στο διαδίκτυο.

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