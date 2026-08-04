Η LG Electronics στη λίστα Forbes Accessibility 200 του 2026

Η LG Electronics συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes «Accessibility 200» για το 2026, η οποία αναγνωρίζει οργανισμούς που προάγουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάκριση αυτή αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της LG να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα και εύχρηστα για ανθρώπους κάθε ηλικίας και με διαφορετικές ικανότητες.

Σχεδιάζοντας για Όλους, Όχι για Λίγους

Στον πυρήνα της δέσμευσης της LG για την προσβασιμότητα βρίσκεται η φιλοσοφία «Design for All», η οποία καθοδηγεί κάθε στάδιο της ανάπτυξης των προϊόντων, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική εμπειρία χρήσης. Αντί να δημιουργεί ξεχωριστά «προσβάσιμα» προϊόντα, η LG επιδιώκει να σχεδιάζει τεχνολογίες που είναι διαισθητικές, εύχρηστες και προσβάσιμες στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας αποτελεί το LG Comfort Kit, μια συλλογή 18 αξεσουάρ για οικιακές συσκευές, σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Από μια ειδικά σχεδιασμένη λαβή για την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων που προσφέρει ασφαλέστερο κράτημα, έως ένα δοσομετρικό κύπελλο απορρυπαντικού με ευδιάκριτες ενδείξεις πλήρωσης, κάθε αξεσουάρ ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της καθημερινότητας. Με γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων, των ατόμων με διαφορετικές ικανότητες και των γονέων μικρών παιδιών, η σειρά αυτή αναδεικνύει πώς ο προσεκτικός και ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων.

Η δέσμευση της LG για την προσβασιμότητα αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αφουγκράζεται τις ανάγκες των χρηστών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Bold Move, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα συλλογής ανατροφοδότησης από την κοινότητα, μέσω του οποίου η LG συνεργάζεται με ηλικιωμένους και άτομα με διαφορετικές ικανότητες, αντλώντας πολύτιμες προτάσεις για τη βελτίωση των προϊόντων της. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που προέκυψαν από το πρόγραμμα συνέβαλαν άμεσα, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη του LG Comfort Kit, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνδημιουργίας προϊόντων με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη Ενισχύει την Ανεξαρτησία των Χρηστών

Πέρα από τον σχεδιασμό των προϊόντων, η LG διευρύνει τη δέσμευσή της για την προ-σβασιμότητα μέσα από έξυπνες λύσεις για το συνδεδεμένο σπίτι που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Μέσω της σύνδεσης του κόμβου LG ThinQ ON με συσκευές IoT, έχουν αναπτυχθεί λειτουργίες όπως η μετατροπή των ηχητικών ειδοποιήσεων σε οπτικές, διευκολύνοντας τους χρήστες να λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες με τρόπο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, οι τηλεοράσεις LG με AI διαθέτουν βελτιωμένες λειτουργίες προσβασιμοτητας, όπως αναβαθμισμένους υπότιτλους και πιο διαισθητικό περιβάλλον χρήσης, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη αυτονομία και μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία αλληλεπίδρασης με το οικιακό τους περιβάλλον. Μέσα από αυτές τις καινοτομίες, η LG επιδιώκει να δημιουργεί χώρους διαβίωσης που είναι πιο συμπεριληπτικοί, προσβάσιμοι και εύχρηστοι για όλους.

Η δέσμευση αυτή παρουσιάστηκε και στο CSUN Assistive Technology Conference 2026, όπου η LG ανέδειξε μια σειρά από τεχνολογίες προσβασιμότητας, καθώς και ένα νέο εμπορικό kiosk που ενσωματώνει ανανεώσιμη οθόνη Braille, οθόνη με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και οδηγίες στη νοηματική γλώσσα μέσω βίντεο. Η πρωτότυπη αυτή λύση αναδεικνύει πώς η προσβασιμότητα μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στα εμπορικά περιβάλλοντα του μέλλοντος

Μια Καλύτερη Ζωή για Όλους

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου οράματός της για μια «Καλύτερη Ζωή για Όλους» (Better Life for All), η διάκριση της LG στη λίστα Forbes «Accessibility 200» επιβε-βαιώνει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να διασφαλίζει ότι τα οφέλη της τεχνολογίας είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και με διαφορετικές ικανότητες, χωρίς αποκλεισμούς.

Καθώς η LG συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των τεχνολογιών προσβασιμότητας τόσο στις καταναλωτικές όσο και στις επαγγελματικές λύσεις της, παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη καινοτομιών που ενσωματώνουν τη συμπερίληψη ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού. Στόχος της είναι όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και να απολαμβάνουν μια πιο εύκολη, άνετη και ανεξάρτητη καθημερινότητα.