Η Kyndryl παρουσιάζει το AI Orchestration for Business

Η νέα δυνατότητα του Kyndryl Agentic AI Framework έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει πιο ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες και εξατομικευμένες εμπειρίες πελατών στους κλάδους του λιανεμπορίου, των καταναλωτικών αγαθών (CPG), των ταξιδιών και των μεταφορών.

Η Kyndryl, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας για κρίσιμες επιχειρησιακές υποδομές (mission-critical enterprise technology services), ανακοίνωσε σήμερα το Kyndryl AI Orchestration for Business, μια νέα δυνατότητα βασισμένη στο Kyndryl Agentic AI Framework, που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να περάσουν από το στάδιο του πειραματισμού και των απομονωμένων ροών εργασίας στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε επιχειρησιακή κλίμακα.

Καθώς οργανισμοί στους κλάδους του λιανεμπορίου, των καταναλωτικών αγαθών (CPG), των ταξιδιών, των μεταφορών και άλλων τομέων δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν την ΤΝ ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για εξατομικευμένες εμπειρίες, απόκριση σε πραγματικό χρόνο και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, το Kyndryl AI Orchestration for Business έρχεται να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Η νέα δυνατότητα αλληλεπιδρά αυτόνομα με AI agents που λειτουργούν σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, του εμπορίου, των οικονομικών λειτουργιών, του ΙΤ και της εξυπηρέτησης πελατών. Επιτρέπει τον απρόσκοπτο συντονισμό, την ευθυγράμμιση μεταξύ διαφορετικών επιχειρησιακών λειτουργιών και την ελεγχόμενη εκτέλεση σε μεγάλη κλίμακα, εφαρμόζοντας κανόνες διακυβέρνησης και πολιτικές λειτουργίας των AI agents.

«Σε ολόκληρη την περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οργανισμοί υιοθετούν με ταχύ ρυθμό την Τεχνητή Νοημοσύνη ως στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Ωστόσο, η πραγματική αξία προκύπτει όταν η ΤΝ εφαρμόζεται επιχειρησιακά σε μεγάλη κλίμακα, με ασφάλεια και υπευθυνότητα, σε κρίσιμα επιχειρησιακά περιβάλλοντα», δήλωσε ο Matteo Taglioni, Vice President και Managing Director της Kyndryl για την περιοχή CEE&EM.

Το Kyndryl AI Orchestration for Business συνδυάζει δεδομένα, επιχειρησιακά γεγονότα (events) και AI agents από ολόκληρο τον οργανισμό, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων ανάλογα με τον ρόλο κάθε χρήστη και την ανάληψη ενεργειών σε πραγματικό χρόνο. Αντί να αντιδρούν εκ των υστέρων σε προβλήματα, τα στελέχη και οι ομάδες πρώτης γραμμής λαμβάνουν προληπτικές ειδοποιήσεις, προτεινόμενες ενέργειες και ενσωματωμένα agentic workflows, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν ή να εγκρίνουν αυτοματοποιημένες ενέργειες πριν οι διαταραχές επηρεάσουν τους πελάτες ή τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Βασικές δυνατότητες:

Agentic Commerce : Διασυνδέει την εφοδιαστική αλυσίδα, την τιμολόγηση, τις προωθητικές ενέργειες και τη διαχείριση της εμπειρίας πελάτη, επιτρέποντας στους οργανισμούς να προβλέπουν μεταβολές στη ζήτηση, να διαχειρίζονται έγκαιρα πιθανές διαταραχές και να προσφέρουν πιο εξατομικευμένες εμπειρίες, χωρίς να χάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο.

Διασυνδέει την εφοδιαστική αλυσίδα, την τιμολόγηση, τις προωθητικές ενέργειες και τη διαχείριση της εμπειρίας πελάτη, επιτρέποντας στους οργανισμούς να προβλέπουν μεταβολές στη ζήτηση, να διαχειρίζονται έγκαιρα πιθανές διαταραχές και να προσφέρουν πιο εξατομικευμένες εμπειρίες, χωρίς να χάνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο. Προληπτική διαχείριση διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα: Εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο κινδύνους, τα προϊόντα που ενδέχεται να επηρεαστούν (SKUs) και την πιθανή οικονομική επίπτωση, επιτρέποντας στις ομάδες σχεδιασμού και διαχείρισης να ενεργήσουν πριν παρουσιαστούν ελλείψεις ή επηρεαστούν οι πελάτες.

Εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο κινδύνους, τα προϊόντα που ενδέχεται να επηρεαστούν (SKUs) και την πιθανή οικονομική επίπτωση, επιτρέποντας στις ομάδες σχεδιασμού και διαχείρισης να ενεργήσουν πριν παρουσιαστούν ελλείψεις ή επηρεαστούν οι πελάτες. Επιχειρησιακός συντονισμός βάσει ρόλων: Παρέχει ειδοποιήσεις, προτάσεις και δυνατότητα ανάληψης ενεργειών στα κατάλληλα στελέχη — όπως υπεύθυνους σχεδιασμού ζήτησης, επικεφαλής εφοδιαστικής αλυσίδας και ομάδες τιμολόγησης — ώστε να λαμβάνονται ταχύτερες και καλύτερα συντονισμένες αποφάσεις.

Παρέχει ειδοποιήσεις, προτάσεις και δυνατότητα ανάληψης ενεργειών στα κατάλληλα στελέχη — όπως υπεύθυνους σχεδιασμού ζήτησης, επικεφαλής εφοδιαστικής αλυσίδας και ομάδες τιμολόγησης — ώστε να λαμβάνονται ταχύτερες και καλύτερα συντονισμένες αποφάσεις. Εκτέλεση βάσει πολιτικών (policy as code ): Ενσωματώνει επιχειρησιακούς, κανονιστικούς και εταιρικούς κανόνες στις ροές εργασίας των AI agents, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, δυνατότητα ελέγχου και συμμόρφωση.

Ενσωματώνει επιχειρησιακούς, κανονιστικούς και εταιρικούς κανόνες στις ροές εργασίας των AI agents, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, δυνατότητα ελέγχου και συμμόρφωση. Συντονισμένη υποστήριξη εμπορικών λειτουργιών και εμπειρίας πελάτη: Ευθυγραμμίζει σε πραγματικό χρόνο τις αποφάσεις για προμήθειες, αποθέματα, τιμολόγηση και εκτέλεση παραγγελιών, μειώνοντας τις διαταραχές και συμβάλλοντας σε μια πιο συνεπή εμπειρία πελάτη.

Οι ειδικοί της Kyndryl Consult μπορούν να υποστηρίξουν τους πελάτες στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη της λύσης, αξιοποιώντας το Kyndryl Agentic AI Framework και τη βαθιά εμπειρία της εταιρείας στη λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών συστημάτων σε περιβάλλοντα hybrid cloud, on-premises και edge. Η λύση είναι ανεξάρτητη από υποδομές cloud και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), ενσωματώνεται στις υπάρχουσες επιχειρησιακές πλατφόρμες και μπορεί να λειτουργήσει τόσο με όσο και χωρίς εργαλεία managed services, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εκσυγχρονίζουν τις υποδομές τους με τον δικό τους ρυθμό.

Η Kyndryl αποτελεί τον συνεργάτη επιλογής για οργανισμούς που επιδιώκουν τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό μέσω της ΤΝ, αξιοποιώντας την εμπειρία της στον εκσυγχρονισμό σύνθετων τεχνολογικών περιβαλλόντων. Μέσα από AI-native αρχιτεκτονικές, έτοιμες ροές εργασίας και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν δεδομένα και εφαρμογές από legacy, mainframe και κατανεμημένα περιβάλλοντα, να υποστηρίξουν σύγχρονες αρχιτεκτονικές όπως οι Model Context Protocol (MCP) servers και να επιταχύνουν τον συνολικό ψηφιακό τους μετασχηματισμό.