Πώς οι εργοδότες αξιολογούν δεξιότητες, παραγωγικότητα και προσλήψεις στην εποχή της ΤΝ

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Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα επιπρόσθετων ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το τρίτο τρίμηνο 2026. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οργανισμοί υιοθετούν όλο και περισσότερο τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Αντίθετα, οι εργοδότες εμφανίζονται διατεθειμένοι να επενδύσουν περισσότερο τόσο σε τεχνικές όσο και σε διαπροσωπικές δεξιότητες, αναγνωρίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα προκύπτει από τον συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινου ταλέντου.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπεται σε εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας

Περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες στην Ελλάδα αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη θετική επίδραση στην παραγωγικότητα των οργανισμών τους. Συγκεκριμένα, το 53% δηλώνει ότι τα εργαλεία ΤΝ που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα, ενώ το 50% καταγράφει αντίστοιχα οφέλη από εργαλεία αυτοματοποίησης διαδικασιών. Παράλληλα, το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων ΤΝ και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι προσλήψεις παραμένουν υπόθεση ανθρώπων

Παρά την αυξανόμενη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, οι εργοδότες εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την ανθρώπινη κρίση κατά τη διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.

Το 51% αξιολογεί ως ιδιαίτερα πολύτιμη την αξιολόγηση βιογραφικών από επαγγελματίες HR, ποσοστό που ξεπερνά όλες τις υπόλοιπες λύσεις που εξετάστηκαν. Την ίδια στιγμή, οι αυτοματοποιημένες ενημερώσεις υποψηφίων συγκεντρώνουν ποσοστό 40%, ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για σύνταξη αγγελιών θέσεων εργασίας και για ανάπτυξη καριέρας αξιολογούνται θετικά από το 38% των εργοδοτών.

Ακόμη και στις πιο προηγμένες εφαρμογές ΤΝ, όπως η αντιστοίχιση υποψηφίων με θέσεις εργασίας, οι εργοδότες εξακολουθούν να προτιμούν μοντέλα όπου η τελική απόφαση παραμένει στον άνθρωπο. Η εικόνα που προκύπτει είναι ένα υβριδικό μοντέλο προσλήψεων, όπου η τεχνολογία επιταχύνει και υποστηρίζει τη διαδικασία, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη αξιολόγηση.

Οι ανθρώπινες δεξιότητες αποκτούν μεγαλύτερη αξία

Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει όλο και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες, οι ανθρώπινες δεξιότητες αποκτούν αυξανόμενη σημασία. Η επικοινωνία αναδεικνύεται ως η δεξιότητα για την οποία οι εργοδότες είναι περισσότερο διατεθειμένοι να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές, με ποσοστό 67%. Ακολουθούν οι δεξιότητες ηγεσίας (59%), η επίλυση προβλημάτων (58%) και η κατανόηση θεμάτων διαφορετικότητας και συμπερίληψης (58%). Παράλληλα, το 54% δηλώνει πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα για εργαζομένους με ισχυρή εργασιακή ηθική, ενώ το 48% αναγνωρίζει την αξία του mentoring και της καθοδήγησης. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη συνεργασία, την κρίση και την προσαρμοστικότητα παραμένουν δύσκολο να αυτοματοποιηθούν και αποτελούν ολοένα σημαντικότερο παράγοντα διαφοροποίησης για τους εργαζομένους.

Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνικές δεξιότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη

Σε επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται πρόθυμες να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των οργανισμών. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι HR δεξιότητες (60%), ακολουθούμενες από τις παραδοσιακές δεξιότητες IT και Ανάλυσης Δεδομένων (59%). Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες δηλώνουν πρόθυμοι να επενδύσουν σε δεξιότητες σχετικά με τον γραμματισμό ΤΝ (AI Literacy) (54%) και ανάπτυξης εφαρμογών και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (52%). Σημαντική αξία αποδίδεται επίσης στις διοικητικές και γραμματειακές δεξιότητες (52%), καθώς και στις δεξιότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ (51%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τόσο τις λειτουργικές όσο και τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν αναζητά μόνο εξειδικευμένους επαγγελματίες τεχνολογίας, αλλά εργαζομένους που μπορούν να συνδυάζουν ψηφιακές γνώσεις, επιχειρησιακή κατανόηση και αποτελεσματική συνεργασία.