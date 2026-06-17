Η DigiTech επαναπροσδιορίζει την ψηφιακή εκπαίδευση μέσα από έργα κοινωνικού και διεθνούς αντίκτυπου

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Η DigiTech, μέλος του BRIGHT GROUP, συνεχίζει να αναπτύσσει και να υλοποιεί σύνθετα ψηφιακά έργα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κοινωνικής καινοτομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας που αφορούν τη δια βίου μάθηση, τη συμπερίληψη, την ψυχική ευημερία και την επαγγελματική εξέλιξη, η DigiTech δημιουργεί ολοκληρωμένα ψηφιακά οικοσυστήματα που εξυπηρετούν δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Τα έργα αυτά μετατρέπουν σύνθετες εκπαιδευτικές, τεχνικές και οργανωτικές ανάγκες σε λειτουργικά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, με οργανωμένο περιεχόμενο, διαδραστικές λειτουργίες, δυνατότητες διαχείρισης πληροφορίας και μηχανισμούς αξιολόγησης.

Ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης

Μέσα από τη συμμετοχή της σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, η DigiTech έχει υλοποιήσει προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την υβριδική μάθηση.

Το έργο «MARIS – Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών, Επιμορφωτών και Δια Βίου Εκπαίδευσης», αποτέλεσε ολοκληρωμένη ψηφιακή παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, με φορέα αναφοράς το Ίδρυμα Ευγενίδου. Η DigiTech ανέπτυξε ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού με mobile εφαρμογές, σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης και πλούσιο διαδραστικό περιεχόμενο, το οποίο περιλάμβανε περισσότερες από 1.257 διαφάνειες, 108 2D animations, 11 τρισδιάστατα μοντέλα και 25 προσομοιώσεις, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, μέσω του έργου «Εκπόνηση και παραγωγή επιμορφωτικού υλικού» στο πλαίσιο των Δράσεων Κατάρτισης Εκπαιδευτικών / Teacher Training Actions με φορέα αναφοράς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η DigiTech συνέβαλε στην παραγωγή και ψηφιακή οργάνωση επιμορφωτικού περιεχομένου, με στόχο τη δημιουργία υλικού κατάλληλου για αξιοποίηση σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα. Δημιουργήθηκε υλικό για 120.000 εκπαιδευτικούς και ειδικό πρόγραμμα προς 35.000 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, με 37 επιμορφωτικά προγράμματα, 740 βιντεομαθήματα και 148 εκπαιδευτικά tutorials.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εταιρεία συνέβαλε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας LEEd – Law Enforcement Education Platform του CEPOL, της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και τον συντονισμό της εκπαίδευσης αξιωματούχων επιβολής του νόμου. Η DigiTech συνέβαλε σε στοχευμένες τεχνολογικές παρεμβάσεις και προσαρμογές που μετέτρεψαν το LEEd σε ένα σύνθετο ψηφιακό οικοσύστημα μάθησης. Η πλατφόρμα αποτελεί την πρώτη παγκοσμίως εγκατάσταση του λογισμικού Moodle Workplace και παράλληλα επιτρέπει τη δικτύωση των μελών και την οργάνωση εθνικών events και ανταλλαγής προσωπικού, εφαρμόζοντας πολύ υψηλά standards ασφαλείας πληροφοριών. Υποστηρίζει περισσότερες από 60 χώρες και μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 100.000 αξιωματούχοι, με 100 περίπου εθνικούς οργανισμούς να επιμελούνται τα 4.000+ μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί, καθώς και τα 300.000+ εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Ψηφιακή εκπαίδευση που υποστηρίζει την ισότητα και τη συμπερίληψη

Η DigiTech συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη ψηφιακών δράσεων που προωθούν την ισότητα, τη συμπερίληψη και την καθολική πρόσβαση στη μάθηση.

Στο έργο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα και ενσωμάτωση σε ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης», στο πλαίσιο της δράσης «Ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η DigiTech ανέπτυξε το ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον και την τεχνολογική υποδομή για την επιμόρφωση 80.000 εργαζομένων σε θέματα διαφορετικότητας, ισότητας και καταπολέμησης διακρίσεων. Η υλοποίηση περιλάμβανε προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης, μάθησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης. Οι αιτήσεις συμμετοχής που κατατέθηκαν εντός 10 ημερών ξεπέρασαν τις 96.000, ενώ το έργο υποστηρίχθηκε από helpdesk πολλαπλών καναλιών εξυπηρέτησης με περισσότερα από 20.000 αιτήματα.

Σε διεθνές επίπεδο, η DigiTech συμμετέχει στη συνεχή ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης atingi της GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Η πλατφόρμα λειτουργεί σε περισσότερες από 160 χώρες, διαθέτει πάνω από 1,43 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και περισσότερα από 550 μαθήματα σε 30+ γλώσσες, ενισχύοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για γυναίκες (40% χρηστών) και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Ψηφιακές παρεμβάσεις για ψυχική υγεία και ευ ζην στην εκπαίδευση

Τα έργα που ακολουθούν καλύπτουν τρεις κρίσιμες και αλληλένδετες διαστάσεις του ευ ζην στην εκπαίδευση: την ψηφιακή ευημερία των μαθητών, την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, καθώς και την ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής πρακτικής.

Στο έργο Digital Wellbeing του Erasmus+, η εταιρεία συνέβαλε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών εργαλείων που προωθούν την ασφαλή και ισορροπημένη χρήση της τεχνολογίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η πιλοτική εφαρμογή του έργου πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 8.000 μαθητές σε έξι χώρες, ενώ θα παραμείνει ανοικτό προς όλους ως το 2030.

Για τη UNICEF, στο πλαίσιο του έργου «Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας μέσω του Παιδιατρικού Πλαισίου», η DigiTech ανέπτυξε διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για παιδιάτρους και επαγγελματίες υγείας, περιλαμβάνοντας 15 μαθήματα SCORM, εκπαιδευτικά βίντεο, quizzes και webinars.

Επιπλέον, μέσω του έργου EU 4 Inclusive Teaching – Responsive Teaching Learning Platform (TLP), η εταιρεία υποστήριξε την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Αλβανία. Το έργο βοήθησε στη μετάβαση 348 εκπαιδευτικών από την πιλοτική επιμόρφωση σε κλιμακούμενο μοντέλο κατάρτισης συνολικά για 15.000 εκπαιδευτικούς.

Μέσα από τα έργα της, η DigiTech αποδεικνύει ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας στην εκπαίδευση μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικό εργαλείο εκσυγχρονισμού, κοινωνικής ενδυνάμωσης και ισότιμης πρόσβασης στη γνώση.

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και παιδαγωγική προσέγγιση σε σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που δημιουργούν σύγχρονες, προσβάσιμες και αποτελεσματικές μαθησιακές εμπειρίες για οργανισμούς και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο.