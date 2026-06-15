Η ομάδα ρομποτικής Portables UBITECH στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

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Την ομάδα ρομποτικής Portables UBITECH υποδέχθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, μετά τη σημαντική διεθνή διάκρισή της στο FIRST Tech Challenge World Championship 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Houston των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Portables UBITECH έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του FIRST Tech Challenge που κατέκτησε την 3η θέση στο Inspire Award σε παγκόσμιο επίπεδο, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της διοργάνωσης και το υψηλότερο συνολικό βραβείο του διαγωνισμού. Το Inspire Award αναγνωρίζει ομάδες που ξεχωρίζουν συνολικά σε τομείς όπως ο μηχανολογικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η στρατηγική, η καινοτομία, η συνεργασία και ο κοινωνικός αντίκτυπος.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, ομαδικότητας και αφοσίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική νέα γενιά μπορεί να διακριθεί στο υψηλότερο επίπεδο διεθνούς τεχνολογικού ανταγωνισμού.

Η επίσκεψη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου συνεχάρη θερμά τα μέλη της ομάδας, τους προπονητές και την UBITECH για τη συμβολή τους στην προώθηση της STEM εκπαίδευσης και της καινοτομίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης στις δεξιότητες και στα ταλέντα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ψηφιακής Ελλάδας. Η ομάδα παρουσίασε το ρομπότ και μοιράστηκε το ταξίδι της μέχρι τη διεθνή διάκριση στο Houston, ενώ ο Υπουργός, ως απόφοιτος του Πολυτεχνείου με διαχρονική αγάπη για τη μηχανική και την τεχνολογία, συζήτησε με τα παιδιά για τη σημασία της δημιουργικότητας, της επιμονής και της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με αφορμή το παλιό Juke Box που έχει επισκευάσει ο ίδιος και το οποίο δεσπόζει στο γραφείο του, ανοίγοντας μια ανθρώπινη συζήτηση γύρω από τη μουσική, την τεχνολογία και τη χαρά της δημιουργίας.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειας των παιδιών και της δυναμικής που μπορεί να αναπτυχθεί όταν η εκπαίδευση, η τεχνολογία και η δημιουργικότητα συνδέονται με ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης.

Τα μέλη της ομάδας

Τα 16 μέλη της ομάδας Portables UBITECH προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής και φοιτούν από Γ΄ Γυμνασίου έως και Β΄ Λυκείου: Λαζάρου Γιώργος – Δημήτριος, Ντάλια Αριάδνη, Ντάλια Στεφανία, Μαρινόπουλος Χρίστος, Γκούσκου Κατσαρού Δέσποινα, Μπακόπουλος Ιωάννης, Χαραλαμπάτος Σπύρος, Δέδε Ευθαλεία, Παπαηλιού Δέσποινα, Αδαμόπουλος Αλέξανδρος, Τζιρής Κωνσταντίνος, Λιβιεράτος Δαυίδ Νεκτάριος, Παντελής Φίλιππος, Αγγελάκος Φίλιππος, Αγγελάκος Μάριος και Αλεξάνδρου Σταυριάννα.

Οι προπονητές και η ομάδα MelloLab

Την προπονητική ομάδα στελεχώνουν οι: Αγγελική Ζερβά — Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Δημήτρης Καμπανάκης — Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Ιωάννα Γκουγκούση — Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Χρόνης — Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΑΔΑ με την υποστήριξη των Χρυσούλα Κονιάκου Co-Founder & Chief Executive και Αναστάσιος Κόλλιας, Co-Founder & Head of Education

Η UBITECH επενδύει στη νέα γενιά

Ως Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, η UBITECH στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη STEM εκπαίδευση, τη ρομποτική και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογίας και καινοτομίας. Μέσα από δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με την έρευνα και την πραγματική εφαρμογή, επενδύει στη νέα γενιά δημιουργών, μηχανικών και επιστημόνων που θα διαμορφώσουν το μέλλον της τεχνολογίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η διεθνής επιτυχία της Portables UBITECH επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο, η γνώση και η συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρές προοπτικές για την Ελλάδα της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Μέσα από τη σύνδεση εκπαίδευσης, καινοτομίας και αγοράς εργασίας διαμορφώνεται ένα ισχυρό οικοσύστημα που δίνει στη νέα γενιά τα εφόδια να δημιουργήσει, να εξελιχθεί και να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον.