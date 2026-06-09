Η TrendAI συμμετέχει στο Project Glasswing της Anthropic

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Η TrendAI της TrendMicro, κορυφαίος πάροχος λύσεων ασφάλειας τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο Project Glasswing, μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας σε οργανισμούς για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ευπαθειών σε κρίσιμα συστήματα λογισμικού.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η TrendAI θα χρησιμοποιήσει το Claude Mythos Preview της Anthropic για να υποστηρίξει την ανασκόπηση και ανάλυση του κώδικα λογισμικού, βοηθώντας τους ερευνητές απειλών κυβερνοασφάλειας να μετατρέπουν την επιταχυνόμενη ανακάλυψη ευπαθειών σε συντονισμένη γνωστοποίηση, ιεραρχημένη αποκατάσταση και μετρήσιμη μείωση του κινδύνου μέσω θωράκισης και εικονικού patching.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει σημαντικά την ανακάλυψη ευπαθειών. Η TrendAI αντιμετωπίζει θετικά την τρέχουσα εξέλιξη για τον κλάδο, καθώς αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, συνεργατικού οικοσυστήματος στο οποίο συμβάλλει ενεργά εδώ και δεκαετίες, μαζί με οργανισμούς όπως η Anthropic.

«Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της Anthropic σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, για να καταστήσει όλο το λογισμικό πιο ασφαλές. Οι οργανισμοί εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από λογισμικό που λειτουργεί σε τεράστια κλίμακα και υποστηρίζει κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες. Το Project Glasswing αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να διερευνηθεί πώς η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους λογισμικού να εντοπίζουν εγκαίρως τις ευπάθειες και να βελτιώνουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστημάτων από τα οποία εξαρτώνται οι πελάτες καθημερινά», δηλώνει η Rachel Jin, Chief Platform and Business Officer, Επικεφαλής της TrendAI.

Η TrendAI εντάσσεται σε μια αναπτυσσόμενη κοινότητα οργανισμών που συμμετέχουν στο Project Glasswing, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα πρωτοποριακά και προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να υποστηρίξουν αμυντικές προσπάθειες κυβερνοασφάλειας και να ενισχύσουν την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών λογισμικού.

Οι γνώσεις που θα προκύψουν από το πρόγραμμα θα συμβάλουν στην ενημέρωση και ενίσχυση των ευρύτερων προσπαθειών του κλάδου για την ενδυνάμωση της ασφάλειας του ψηφιακού οικοσυστήματος.