Η Commvault ενδυναμώνει τη Multi-Cloud στρατηγική της με νέες Cloud-Native δυνατότητες της Clumio

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Η Commvault, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις κυβερνοανθεκτικότητας και προστασίας δεδομένων, ανακοίνωσε νέες δυνατότητες στην πλατφόρμα Clumio, επεκτείνοντας τις cloud-native δυνατότητες ανθεκτικότητας σε AWS και Google Cloud, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε AI, analytics και enterprise-scale data environments.

Μετά την εξαγορά της Clumio το 2024, η Commvault επιτάχυνε την καινοτομία στον τομέα της cloud-native προστασίας δεδομένων, προσφέροντας μια ενοποιημένη πλατφόρμα SaaS, η οποία απλοποιεί το backup, το recovery και τη συνολική κυβερνοανθεκτικότητα σε multi-cloud υποδομές.

Καθώς οι οργανισμοί υιοθετούν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κατανεμημένες υποδομές cloud, η ανάγκη για επεκτάσιμη, αυτοματοποιημένη και ασφαλή προστασία δεδομένων καθίσταται ολοένα πιο κρίσιμη. Η Clumio ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις μέσω αμετάβλητων (immutable) και απομονωμένων (air-gapped) αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και απλοποιημένων διαδικασιών ανάκτησης, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προστατεύονται από επιθέσεις ransomware, ακούσια διαγραφή δεδομένων, διακοπές λειτουργίας και ανθρώπινα ή λειτουργικά σφάλματα.

Στο πλαίσιο των νέων εξελίξεων, η Clumio υποστηρίζει πλέον το Google Cloud Storage, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προστατεύουν και να ανακτούν γρήγορα μεγάλης κλίμακας σύνολα δεδομένων που αξιοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένης ανάλυσης δεδομένων. Παράλληλα, η Commvault παρουσίασε το Clumio Backtrack for Amazon DynamoDB, το οποίο προσφέρει σχεδόν άμεση επαναφορά δεδομένων σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τόσο για ολόκληρες βάσεις δεδομένων όσο και για μεμονωμένα τμήματά τους, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης. Η πλατφόρμα συνεχίζει επίσης να ενισχύει τις δυνατότητες προστασίας για το Amazon S3 και άλλες υπηρεσίες του οικοσυστήματος AWS, ενδυναμώνοντας τη στρατηγική της Commvault για ενιαία κυβερνοανθεκτικότητα σε σύγχρονα οικοσυστήματα cloud.

Οι νέες δυνατότητες έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθούν τις επιχειρήσεις να ενισχύουν τη λειτουργική τους συνέχεια, να αναβαθμίζουν τις στρατηγικές ασφάλειας δεδομένων και να απλοποιούν τις διαδικασίες ανάκτησης σε ολοένα και πιο σύνθετα cloud περιβάλλοντα. Παράλληλα, ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς για ευέλικτες και cloud-native λύσεις κυβερνοανθεκτικότητας, ικανές να υποστηρίξουν εφαρμογές επόμενης γενιάς που βασίζονται σε AI και data-driven architectures.

«Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται κυβερνοανθεκτικότητα που να είναι intelligent, scalable και σχεδιασμένη για την ταχύτητα του cloud», δήλωσε ο Woon Ho Jung, CTO της Clumio, εταιρείας του ομίλου Commvault. «Με την Clumio, οι οργανισμοί μπορούν να ανακτούν κρίσιμα δεδομένα ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε multi-cloud περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών ακόμη και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συμβάντων.»

Συνολικά, με τις νέες αυτές δυνατότητες, η Commvault ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος πάροχος λύσεων κυβερνοανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε hybrid και multi-cloud περιβάλλοντα και επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.