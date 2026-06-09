Η Apple συνεργάζεται με Google και Nvidia για το νέο AI μοντέλο της

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Νέα αρχιτεκτονική τεχνητής νοημοσύνης για τη Siri και το Apple Intelligence παρουσίασε η Apple στο ετήσιο Worldwide Developers Conference, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πιο προηγμένο cloud μοντέλο της αξιοποιεί τεχνολογία της Google και Nvidia GPUs. Η εταιρεία εμφάνισε τη νέα Siri ως βασικό σημείο της στρατηγικής της στο AI, με δυνατότητα πιο φυσικής αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και εκτέλεσης σύνθετων ενεργειών μέσα από το οικοσύστημα των συσκευών της.

Η ανακοίνωση ανέδειξε μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με άλλες μεγάλες εταιρείες της Silicon Valley, καθώς η Apple έδωσε βάρος στην ιδιωτικότητα, στην ενσωμάτωση του AI στις καθημερινές λειτουργίες και στη χρήση προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται ήδη στη συσκευή, όπως ημερολόγια ή μηνύματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Apple Foundation Model Cloud Pro, το οποίο, όπως ανέφεραν στελέχη της εταιρείας σε ενημέρωση στα κεντρικά της στο Κουπερτίνο, θα λειτουργεί στο cloud με Nvidia GPUs ως μέρος της υποδομής Private Cloud Compute.

Η νέα Siri και το Apple Intelligence

Στο WWDC, η Apple παρουσίασε demos της ανασχεδιασμένης Siri, δείχνοντας έναν ψηφιακό βοηθό που μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη και να εκτελεί ενέργειες σε αλληλουχία. Σε ένα παράδειγμα, η Siri μπορούσε να ελέγξει ημερομηνίες συναυλιών, να δημιουργήσει υπενθύμιση για αγορά εισιτηρίων και να δώσει οδηγίες για την παραλαβή φίλου στη διαδρομή προς τον χώρο της συναυλίας.

Η εταιρεία επιχείρησε να διαφοροποιήσει τη στρατηγική της από ανταγωνιστές που επενδύουν μεγάλα ποσά σε υποδομές και μεγάλα AI μοντέλα. Ο Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering της Apple, ανέφερε κατά την παρουσίαση ότι ορισμένες εταιρείες μοιάζουν να κινούνται προς το AI «για χάρη του AI», χωρίς σαφή αναφορά στους ανθρώπους που τελικά καλείται να εξυπηρετήσει η τεχνολογία. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γραμμή της Apple να προβάλλει την ιδιωτικότητα και τη χρηστικότητα ως βασικά στοιχεία του Apple Intelligence.

Η συνεργασία με Google και Nvidia

Στην τεχνική ενημέρωση που ακολούθησε, στελέχη της Apple επιβεβαίωσαν ότι η Google και η Nvidia συμμετέχουν στην υποστήριξη του Apple Foundation Model Cloud Pro. Ο Amar Subramanya, AI executive της Apple, ανέφερε ότι το AFM Cloud Pro είναι συγκρίσιμο με τα frontier models Gemini της Google και θα λειτουργεί στο cloud πάνω σε Nvidia GPUs, ενταγμένες στην υποδομή Private Cloud Compute της Apple.

Ο Subramanya σημείωσε ότι η Apple συνεργάζεται με τη Google και την Nvidia για να επεκτείνει το Private Cloud Compute σε Nvidia GPUs στο cloud της Google, διατηρώντας τις εγγυήσεις ιδιωτικότητας της Apple. Η συνεργασία της Apple με τη Google για το Apple Intelligence είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο, ωστόσο η ενημέρωση στο WWDC αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι ορισμένες λειτουργίες του Apple Intelligence θα τρέχουν σε Nvidia chips.

Ο Sebastian Marineau-Mes, VP of software της Apple, ανέφερε ότι η εταιρεία ήθελε να αξιοποιήσει τα νεότερα chips της Nvidia, αλλά με διαμόρφωση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ιδιωτικότητας της Apple. Όπως είπε, πρόσφατες βελτιώσεις της Nvidia, μεταξύ των οποίων η τεχνολογία «ambiguous confidential compute», επέτρεψαν στην Apple και τη Google να δημιουργήσουν σύστημα που ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Apple.

Το μοντέλο δρομολόγησης των αιτημάτων

Η Apple περιέγραψε επίσης την αρχιτεκτονική του Apple Intelligence, στην οποία κεντρικό ρόλο έχει ένα σύστημα orchestrator μέσα στα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό της εταιρείας. Το σύστημα αυτό δρομολογεί κάθε AI αίτημα στο κατάλληλο μοντέλο, είτε στη συσκευή είτε στο cloud, ανάλογα με τις υπολογιστικές απαιτήσεις και τον βαθμό πρόσβασης που χρειάζεται σε προσωπικά δεδομένα.

Ο Federighi χαρακτήρισε το system orchestrator ως βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής ιδιωτικότητας της Apple. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η προσέγγιση αυτή τη διαφοροποιεί από διαδικτυακές AI υπηρεσίες, όπως το ChatGPT της OpenAI ή το Claude της Anthropic, καθώς το Apple Intelligence σχεδιάζεται γύρω από δεδομένα που βρίσκονται τοπικά στη συσκευή και από μηχανισμούς ελέγχου της επεξεργασίας στο cloud.

Η Apple διευκρίνισε, επίσης, ότι το Apple Intelligence χρησιμοποιεί τα δικά της μοντέλα και όχι την ίδια δημόσια εκδοχή του Google Gemini που είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Ο Federighi ανέφερε ότι η τεχνολογία της Google χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των μοντέλων της Apple, όχι ως έτοιμη cloud υποδομή εκτός ραφιού.

Τα νέα Apple Foundation Models

Ο Subramanya ανέφερε ότι τα νέα «third-generation» AFM μοντέλα για το cloud έχουν σχεδιαστεί και ρυθμιστεί ώστε να λειτουργούν σε Apple chips. Στην ίδια ενημέρωση, η Apple αναφέρθηκε στα μοντέλα AFM Core, Core Advanced Cloud και Cloud Image, σημειώνοντας ότι είναι ειδικά σχεδιασμένα για Apple Silicon, έχουν εκπαιδευτεί με ιδιόκτητα δεδομένα και reinforcement learning, ενώ έχουν βελτιωθεί με βάση αποτελέσματα από τα Gemini frontier models.

Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η Apple κινείται σε μια ενδιάμεση γραμμή μεταξύ εσωτερικής ανάπτυξης AI μοντέλων και αξιοποίησης τεχνολογίας από εξωτερικούς παρόχους. Από τη μία πλευρά, κρατά τον έλεγχο της εμπειρίας χρήστη, της ιδιωτικότητας και της ενσωμάτωσης στο οικοσύστημά της. Από την άλλη, χρησιμοποιεί τεχνολογία της Google και της Nvidia για να υποστηρίξει πιο σύνθετες λειτουργίες στο cloud.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θέση της Apple στο AI βρίσκεται υπό αυξημένη παρακολούθηση από επενδυτές, προγραμματιστές και ανταγωνιστές. Με τη νέα Siri, το Apple Foundation Model Cloud Pro και την επέκταση του Private Cloud Compute, η εταιρεία επιχειρεί να παρουσιάσει μια εκδοχή AI που στηρίζεται λιγότερο στην προβολή μεγάλων μοντέλων και περισσότερο στην ενσωμάτωση, την ιδιωτικότητα και τη λειτουργική αξία για τον χρήστη.