ADAPTIT, WIM Technologies, Victus Networks: πενταετής στρατηγική τεχνολογική συνεργασία

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Η ADAPTIT, η WIM Technologies, η Victus Networks ανακοίνωσαν την έναρξη πενταετούς στρατηγικής τεχνολογικής συνεργασίας για την παροχή προηγμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των εταιρειών στην καινοτομία, την τεχνολογική αριστεία και την υλοποίηση σύγχρονων, μελλοντικά έτοιμων δικτυακών λύσεων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα μέρη θα υποστηρίξουν τις εξελισσόμενες στρατηγικές δικτύου της Vodafone Ελλάδας και της Nova, με έμφαση στην αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βελτίωση της εμπειρίας των τελικών χρηστών.

Η τεχνολογική ηγεσία της ADAPTIT συνδυάζεται με την πλατφόρμα αυτοματοποίησης RAN της WIM Technologies, Unison, επιτρέποντας κεντρική διαχείριση παραμετροποίησης με αξιοποίηση αυτοματοποίησης. Η λύση υποστηρίζει τους στόχους αυτοματοποίησης της Victus Networks, βοηθώντας στην διαχείριση της πολυπλοκότητας που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες και το Network Sharing, αυξάνοντας την ταχύτητα υλοποίησης, βελτιώνοντας την απόδοση των δικτύων και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους.

«Η ADAPTIT είναι αφοσιωμένη στη συνεχή τεχνολογική πρωτοπορία και στην υποστήριξη των στρατηγικών στόχων των πελατών μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων», δήλωσε ο κ. Αθανάσιος Τζαφέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ADAPTIT.

«Αυτή η συνεργασία αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών μεγάλων δικτύων. Κοινή μας προτεραιότητα είναι να προσφέρουμε λύσεις που φέρνουν αξία στους παρόχους και στους τελικούς χρήστες.», δήλωσε ο κ. Anshul Malhotra, Διευθύνων Σύμβουλος της WIM Technologies.

«Η Victus Networks παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τεχνογνωσίας για την υποστήριξη των λειτουργιών δικτύου των μετόχων μας, Vodafone Ελλάδας και Nova. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την τεχνολογική μας συνεισφορά και προωθεί την εξέλιξη των δικτύων στην ελληνική αγορά», δήλωσε ο κ. Αντώνιος Χονδρός, Διευθύνων Σύμβουλος της Victus Networks.

Η συμφωνία δημιουργεί μια ισχυρή βάση για τη συνεχή εξέλιξη κρίσιμων τεχνολογιών δικτύου, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και προσαρμοστικότητα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.