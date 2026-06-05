Ο Όμιλος Alphabet Education υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας Ελλάδας

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Ο Όμιλος Alphabet Education, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκουν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η ΑΚΜΗ και το Keele University Greece, προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας Ελλάδας (Diversity Charter Greece), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του προσήλωση στην καλλιέργεια κοινοτήτων μάθησης και εργασίας που βασίζονται στην ισότητα, τον σεβασμό και την αποδοχή.

Με περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους και 30.000 φοιτητές και σπουδαστές σε όλη τη χώρα, ο Όμιλος Alphabet αναγνωρίζει ότι η διαφορετικότητα αποτελεί κινητήριο δύναμη προόδου, καινοτομίας και κοινωνικής εξέλιξης. Για την Alphabet Education, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει και μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής της αποστολής.

Η CEO του Ομίλου Alphabet, Χριστίνα Παρασκευοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Με αφορμή την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, ως Όμιλος Alphabet Education επιβεβαιώνουμε ενεργά τη δέσμευσή μας να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον ισότητας, σεβασμού και συμπερίληψης για όλους. Η διαφορετικότητα δεν είναι απλώς μία αξία, αλλά κινητήριος δύναμη της προόδου και της κοινωνικής εξέλιξης. Για εμάς, η συνυπογραφή της Χάρτας αποτελεί ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε να χτίζουμε κοινότητες μάθησης και εργασίας, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του, να αισθάνεται ότι ανήκει και να εξελίσσεται».

Από την πλευρά της, η Group Chief Human Resources Officer του Ομίλου Alphabet Education, Σοφία Κάντα, σημείωσε: «Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί φυσική προέκταση της φιλοσοφίας “people–first” που διέπει τον Όμιλο Alphabet Education. Για τους ανθρώπους μας, η συμπερίληψη σημαίνει κάτι περισσότερο από ίσες ευκαιρίες. Σημαίνει τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε ξεχωριστή φωνή ακούγεται και εκτιμάται. Όταν οι άνθρωποί μας νιώθουν ότι μπορούν να εκφράσουν τον αυθεντικό τους εαυτό, δεν αποδίδουν απλώς καλύτερα – εξελίσσονται, καινοτομούν και εμπνέουν τους φοιτητές και τους σπουδαστές μας».

Σχολιάζοντας την ένταξη του Ομίλου στη Χάρτα Διαφορετικότητας, ο Ιδρυτής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, δήλωσε: «Πρόκειται για μια υπογραφή που σημαίνει πολλά για εμάς, δεδομένου ότι αφορά έναν μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό με χιλιάδες σπουδαστές και εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για τη συμπερίληψη. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνονται οι αντιλήψεις, καλλιεργείται ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υλοποιείται σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί ως πλαίσιο δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας. Με την ένταξή του στο δίκτυο των υπογραφόντων οργανισμών, ο Όμιλος Alphabet Education ενισχύει τη δέσμευσή του να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού και εργασιακού περιβάλλοντος όπου η διαφορετικότητα αναγνωρίζεται ως δύναμη προόδου, δημιουργικότητας και κοινωνικής συνοχής.