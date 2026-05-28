ΣΕΤΠΕ – ANIS Romania: βήμα εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ στη ΝΑ Ευρώπη

Νέος δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώνεται με πρωτοβουλία του ΣΕΤΠΕ.

Η συνάντηση που είχε πρόσφατα στο Βουκουρέστι ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος, Αναστάσιος Μάνος, με τον Πρόεδρο του ΔΣ της ANIS Romania, Radu Postolache, έθεσε τις βάσεις για την ουσιαστική επιχειρηματική διασύνδεση των τεχνολογικών οικοσυστημάτων των Ελλάδας και της Ρουμανίας.

H εν λόγω συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσε στη Ρουμανία ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στο πλαίσιο της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα 25 Μαΐου, βρέθηκαν οι δυνατότητες ουσιαστικής δικτύωσης μεταξύ ελληνικών και ρουμανικών επιχειρήσεων λογισμικού και ψηφιακών υπηρεσιών, με έμφαση σε πεδία αυξημένης ζήτησης και αναπτυξιακής δυναμικής, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων, η ψηφιακή υγεία, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, οι επιχειρησιακές λύσεις πληροφορικής και οι τεχνολογίες αιχμής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προοπτική κοινής συμμετοχής επιχειρήσεων από τις δύο χώρες σε ευρωπαϊκά έργα και διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, όπως το Horizon Europe και το Digital Europe Programme. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για τον καλύτερο συντονισμό εταιριών που διαθέτουν συμπληρωματική τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να συγκροτούν ισχυρότερα σχήματα συνεργασίας και να διεκδικούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έργα ευρωπαϊκής ή διεθνούς εμβέλειας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων και της διαθεσιμότητας εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου, μια πρόκληση που αφορά συνολικά στον τεχνολογικό κλάδο στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η σημασία της συνέργειας επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων κατάρτισης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης δράσεων επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) για εργαζόμενους και νέους επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ.

Οι εξαγωγικές προοπτικές

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφορούσε επίσης στον διεθνή προσανατολισμό και την εξαγωγική προοπτική των επιχειρήσεων λογισμικού. Όπως επιβεβαιώθηκε, η Ελλάδα και η Ρουμανία διαθέτουν δυναμικά τεχνολογικά οικοσυστήματα, με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με δυνατότητα παρουσίας πέραν των εθνικών συνόρων. Υπό το πρίσμα αυτό, εξετάστηκαν τρόποι ανάδειξης συνεργειών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαμόρφωσης κοινών προσεγγίσεων σε αγορές όπου οι τεχνολογικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αποκτήσουν ισχυρότερη θέση.

Παράλληλα, αναζητήθηκαν τρόποι διεύρυνσης της εξαγωγικής δραστηριότητας ελληνικών και ρουμανικών επιχειρήσεων τεχνολογίας, με έμφαση στη διαμόρφωση κοινών σχημάτων προσέγγισης τρίτων αγορών. Έτσι, συζητήθηκε η αξιοποίηση κοινών εμπορικών αποστολών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής, όπου τόσο τα ελληνικά όσο και τα ρουμανικά προϊόντα λογισμικού παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρομοίως, εξετάστηκε η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής ψηφιακής πλατφόρμας προβολής και αντιστοίχισης (matchmaking) εταιριών-μελών των δύο φορέων, του ΣΕΤΠΕ και της ANIS Romania, καθώς και η συνεργασία ενόψει σημαντικών εκθεσιακών διοργανώσεων, όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και αντίστοιχες τεχνολογικές συναντήσεις στη Ρουμανία.

Για την ΑΙ

Στη συζήτηση συμπεριλήφθηκε και το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο ως πεδίου τεχνολογικής ανάπτυξης όσο και ως αντικειμένου ρυθμιστικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό πεδίο. Η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act) δημιουργεί, όπως αναφέρθηκε, πρόσθετες απαιτήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις λογισμικού και ψηφιακών υπηρεσιών, καθιστώντας αναγκαία την ανταλλαγή πληροφόρησης και καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων του κλάδου.

Σε συνέχεια της συνάντησης, η ANIS απέστειλε στον ΣΕΤΠΕ κατάλογο των εταιριών-μελών της, στον οποίο παρουσιάζεται το εύρος της τεχνογνωσίας, των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λύσεων που αναπτύσσονται από την τεχνολογική κοινότητα της Ρουμανίας. Το υλικό αυτό μπορεί να αποτελέσει βάση για τον καλύτερο συντονισμό των οικοσυστημάτων των δύο βαλκανικών χωρών.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΤΠΕ, Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε: «Οι επαφές με την ANIS στο Βουκουρέστι αποτελούν ουσιαστικό βήμα για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του ελληνικού κλάδου ΤΠΕ. Δεν περιοριζόμαστε στην ανταλλαγή απόψεων, αλλά επιδιώκουμε να αναπτύξουμε πραγματικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις, φορείς και τεχνολογικά οικοσυστήματα που μπορούν να συνεργαστούν με αμοιβαίο όφελος. Η Ελλάδα και η Ρουμανία διαθέτουν αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, ισχυρή τεχνογνωσία και δυναμικές επιχειρήσεις με δυνατότητες διεθνούς παρουσίας. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε συνεργασίες, κοινές πρωτοβουλίες και νέες ευκαιρίες για τα μέλη του ΣΕΤΠΕ».

Σημειώνεται ότι η ANIS Romania αποτελεί τον κύριο εργοδοτικό σύνδεσμο της ρουμανικής βιομηχανίας λογισμικού και υπηρεσιών. Υποστηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου πληροφορικής, την ενίσχυση επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και διεθνών τεχνολογικών λύσεων.

Από την πλευρά του, ο ΣΕΤΠΕ συνεχίζει να αναπτύσσει επαφές με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς του τεχνολογικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μελών του και την ανάδειξη του ρόλου των επιχειρήσεων ΤΠΕ στην παραγωγική και ψηφιακή αναβάθμιση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.