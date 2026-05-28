Νέα συνεργασία BestPrice και Freenow

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Το BestPrice, το αξιόπιστο AI οικοσύστημα που σε βοηθά να ανακαλύψεις ό,τι αναζητάς, στην πραγματικά καλύτερη τιμή, και το Freenow by Lyft, το #1 taxi app στην Ελλάδα, ανακοινώνουν τη νέα τους στρατηγική συνεργασία με στόχο να συνδέσουν βασικές πτυχές της καθημερινότητας του σύγχρονου καταναλωτή.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να εμπλουτίσει το πρόγραμμα επιβράβευσης BestPrice Credits Club, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία αξίας για τα μέλη του. Έτσι, η ενεργή συμμετοχή των χρηστών στην πλατφόρμα του BestPrice μεταφράζεται πλέον σε απτά καθημερινά οφέλη στις μετακινήσεις τους με το Freenow.

Από σήμερα, τα μέλη του Club έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τη δραστηριότητά τους στο BestPrice και να επωφελούνται από ένα αποκλειστικό δώρο για την επόμενη διαδρομή τους με Freenow. Με κοινό όραμα τη βελτίωση της καθημερινότητας του χρήστη, οι δύο εταιρείες δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ της digital έρευνας αγοράς και της σύγχρονης αστικής μετακίνησης.

Το BestPrice επιβεβαιώνει τη δέσμευση του να εξελίσσει διαρκώς το Credits Club, προσφέροντας στα μέλη του ουσιαστική ανταμοιβή και προσθέτοντας κορυφαίους partners που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Αντίστοιχα, to Freenow συνεχίζει να επενδύει σε συνέργειες που προσθέτουν αξία στη μετακίνηση στην πόλη, διευρύνοντας το οικοσύστημα παροχών προς τους χρήστες της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του BestPrice Credits Club.