Vodafone Business: ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας για τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων

Tο Vodafone Business δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών λύσεων κυβερνοασφάλειας που συμβάλλουν στην προστασία από κακόβουλες επιθέσεις σε κινητά ή υπολογιστές, εταιρικά δίκτυα και εφαρμογές cloud. Έτσι, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να βρει και να εγκαταστήσει εύκολα και απλά όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Η λύση Lookout Mobile Endpoint Security (MES) παρέχει προστασία για συσκευές iOS, Android και Chrome OS από κακόβουλο λογισμικό, phishing επιθέσεις και μη ασφαλή δίκτυα, με δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού απειλών σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία της Vodafone, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το 78% των πελατών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία Lookout, ανέφεραν περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων σε κινητές συσκευές, τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.

Η αυξανόμενη εξάπλωση κακόβουλων λογισμικών και επιθέσεων ransomware αναδεικνύει την σημασία έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης κυβερνοαπειλών, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που διαχειρίζονται καθημερινά κρίσιμα δεδομένα και λειτουργίες. Γι’ αυτό η υπηρεσία Trend Micro Worry–Free Services εστιάζει στην προστασία εταιρικών συσκευών, email και cloud εφαρμογών, μέσω cloud-based αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Αντίστοιχα, το Vodafone Firewall Management αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προστασίας εταιρικών δικτύων ως πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε κακόβουλες επιθέσεις, χωρίς να προϋποθέτει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Η μετάβαση των επιχειρήσεων στο cloud και σε περιβάλλοντα απομακρυσμένης εργασίας καθιστά απαραίτητη την προστασία των πλατφορμών παραγωγικότητας. Μέσω του Microsoft Security, που παρέχεται με την εξειδικευμένη συμβουλευτική του Vodafone Business, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία για χρήστες, συσκευές και δεδομένα, μέσα στο περιβάλλον του Microsoft 365,και θωρακίζονται απέναντι σε phishing, ransomware και περιστατικά διαρροής ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων.

Η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών και οι αυξανόμενες ανάγκες για απομακρυσμένη εργασία ανά πάσα στιγμή, δημιουργούν νέες απαιτήσεις στην ασφάλεια των επιχειρήσεων και των δεδομένων τους, με τις κυβερνοεπιθέσεις να εξελίσσονται σε βασική πρόκληση. Το Vodafone Business προσφέρει προηγμένες, αξιόπιστες και εύχρηστες λύσεις κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων απέναντι σε σύνθετους κινδύνους και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους.