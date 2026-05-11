Το νέο πρόσωπο του ransomware το α’ τρίμηνο του 2026

Η δραστηριότητα ransomware στο Α’ τρίμηνο του 2026 παρέμεινε κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ωστόσο το τοπίο των απειλών περνά σε μια κρίσιμη φάση μετάβασης: η ισχύς συγκεντρώνεται πλέον σε λιγότερες αλλά πολύ πιο ικανές ομάδες ransomware.

Σύμφωνα με την Check Point Research, αυτή η συγκέντρωση, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των δυνατοτήτων των επιτιθέμενων και τη σταδιακή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αυξάνει δραματικά τον δυνητικό αντίκτυπο κάθε επίθεσης, καθιστώντας τα περιστατικά ransomware πιο καταστροφικά, επαναλήψιμα και κοστοβόρα για τα θύματα.

Βασικά ευρήματα με μια ματιά — και γιατί έχουν σημασία

2.122 οργανισμοί εκβιάστηκαν το Q 1 2026 , καθιστώντας το δεύτερο υψηλότερο A’ τρίμηνο που έχει καταγραφεί

Το ransomware δεν αφορά πλέον μεμονωμένα «ξεσπάσματα» δραστηριότητας. Έχει σταθεροποιηθεί σε μια επικίνδυνα υψηλή βάση , απέναντι στην οποία οι οργανισμοί καλούνται να αμύνονται διαρκώς.

Οι 10 κορυφαίες ομάδες ransomware ευθύνονται για το 71% όλων των θυμάτων, ανατρέποντας το κατακερματισμένο οικοσύστημα του 2025

Λιγότερες ομάδες πραγματοποιούν πλέον την πλειονότητα των επιθέσεων, αυξάνοντας τη συνέπεια, την κλίμακα και τον επαγγελματισμό — και ανεβάζοντας κατακόρυφα το ρίσκο σε περίπτωση παραβίασης.

Η Qilin παρέμεινε η πιο δραστήρια ομάδα για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με 338 θύματα, ενώ οι The Gentlemen εκτοξεύθηκαν από 40 θύματα στο Q4 2025 σε 166 στο Q1 2026 (+315%), αποτελώντας την «έκπληξη» του τριμήνου.

Η παρατεταμένη κυριαρχία ώριμων επιχειρήσεων ransomware δείχνει πόσο ανθεκτικές και δύσκολες στην εξάρθρωση είναι αυτές οι ομάδες, αλλά και πώς προϋπάρχουσα πρόσβαση μπορεί να μετατρέψει νέους παίκτες σε μεγάλες απειλές σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη, ακόμη και υπό την πίεση των αρχών.

Η LockBit επιβεβαίωσε την επιστροφή της , με 163 θύματα , επανερχόμενη στην παγκόσμια «ελίτ» μετά τις προηγούμενες παρεμβάσεις

Οι ενέργειες των διωκτικών αρχών επιβραδύνουν τις ομάδες, αλλά σπάνια τις εξαλείφουν. Όσες επιβιώνουν ανασυγκροτούνται, προσαρμόζονται και επιστρέφουν με νέες τακτικές και «brands».

Οι ΗΠΑ παραμένουν το επίκεντρο, συγκεντρώνοντας το 49,6% των παγκόσμιων θυμάτων ransomware, και παραμένοντας η πιο στοχοποιημένη χώρα διεθνώς.

Νέα, access‑driven ευρήματα – Η γεωγραφία ακολουθεί την πρόσβαση, όχι την πρόθεση

Το ransomware δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τον κλάδο της επιχείρησης· καθορίζεται από την πρόσβαση.

Η Check Point Research διαπίστωσε ότι τα θύματα εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε τομείς όπου υπάρχει εκμεταλλεύσιμη υποδομή, εκτεθειμένα VPN ή προϋπάρχουσα πρόσβαση, και όχι κατ’ ανάγκη σε κλάδους που παραδοσιακά θεωρούνται «υψηλής αξίας».

Έτσι, ο κίνδυνος μετατοπίζεται από το ερώτημα «ποιον θέλουν να στοχεύσουν οι επιτιθέμενοι» στο «πού έχουν ήδη πάτημα». Ακόμη και οργανισμοί εκτός «ελκυστικών» κλάδων αποτελούν πλέον πρωταρχικούς στόχους, εφόσον διαθέτουν μη διορθωμένες εκθέσεις.

Μόνο 13% των θυμάτων των The Gentlemen προέρχονταν από τις ΗΠΑ, έναντι 49,6% του μέσου όρου του οικοσυστήματος

• Η συγκέντρωση θυμάτων αυξήθηκε σημαντικά σε APAC και Λατινική Αμερική, αντανακλώντας τα σημεία όπου υπήρχε ήδη πρόσβαση — όχι αλλαγή γεωπολιτικών κινήτρων

Η υπόθεση «περιφερειακής ασφάλειας» είναι πλέον επικίνδυνα ξεπερασμένη: οι επιτιθέμενοι κινούνται όπου υπάρχει πρόσβαση και η γεωγραφικά κατανεμημένη πρόσβαση διευρύνει, δεν μειώνει, τον παγκόσμιο κίνδυνο ransomware.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το ransomware το 2026

Η μεταποίηση, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η υγεία και τα βιομηχανικά περιβάλλοντα συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο — όχι επειδή είναι πλουσιότερα, αλλά επειδή η ευαισθησία στον χρόνο διακοπής και η πολυπλοκότητα των συστημάτων μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο μετά την απόκτηση πρόσβασης.

Η επιτυχία των επιθέσεων ransomware βασίζεται πλέον κυρίως στη λειτουργική διαταραχή, όχι μόνο στο ποσό των λύτρων. Το κόστος του downtime είναι σήμερα το ισχυρότερο όπλο των επιτιθέμενων.

Οι επιθέσεις μπορεί να μη μειωθούν, αλλά οι επιτιθέμενοι είναι λιγότεροι και πιο αποτελεσματικοί

• Οι επιθέσεις είναι επαναλήψιμες, κλιμακούμενες και βασισμένες στην πρόσβαση

• Η αποτροπή της αρχικής πρόσβασης είναι πλέον πιο κρίσιμη από την αντίδραση μετά την κρυπτογράφηση

Ο Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager στην Check Point Software, δήλωσε: «Το ransomware το 2026 δεν είναι πλέον θέμα όγκου επιθέσεων, αλλά συγκέντρωσης και επιτάχυνσης. Όταν λιγότερες και πιο ικανές ομάδες πραγματοποιούν την πλειονότητα των επιθέσεων, κάθε περιστατικό έχει μεγαλύτερο επιχειρησιακό και οικονομικό αντίκτυπο. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να συμπιέζει τον κύκλο ζωής των επιθέσεων — από την πρόσβαση έως την εκμετάλλευση — καθιστώντας τις υπάρχουσες εκθέσεις πιο επικίνδυνες από ποτέ. Οι οργανισμοί πρέπει να μεταβούν από την παθητική αντίδραση σε περιστατικά ransomware, σε προληπτική μείωση της έκθεσης, κλείνοντας τα κενά πρόσβασης, ενισχύοντας τους ελέγχους ταυτότητας και δικτύου και περιορίζοντας την πλευρική κίνηση πριν οι επιθέσεις κλιμακωθούν με ταχύτητες μηχανής».