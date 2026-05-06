Δυναμική ανάπτυξη της Odyssey Cybersecurity στην Ελλάδα με τεχνολογικό πυλώνα το ClearSkies

Ανάπτυξη άνω του 42% στην ελληνική αγορά την τελευταία διετία, υλοποίηση 10 νέων έργων σε κρίσιμες υποδομές την περίοδο 2023-2025 και διαχείριση πάνω από 50 περιστατικών ransomware σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς στο ίδιο διάστημα ανακοίνωσε σήμερα η Odyssey Cybersecurity, σε ενημερωτικό briefing για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα. Με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, και επενδυτικό πλάνο 25 εκατ. ευρώ έως το 2030, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση της δραστηριότητάς της σε υφιστάμενες και νέες αγορές σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, την ενίσχυση του δικτύου συνεργατών σε Ελλάδα και Κύπρο και στη συνεχή επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με επίκεντρο την εξέλιξη της πλατφόρμας ClearSkies και των δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση επιχειρήσεων και στελεχών στην Ελλάδα για τη σημασία της κυβερνοασφάλειας στη βιωσιμότητα των οργανισμών.

Η εταιρεία παρουσίασε τη στρατηγική της για τη μετάβαση από την κυβερνοάμυνα στην κυβερνοανθεκτικότητα, με τεχνολογικό πυλώνα την πλατφόρμα ClearSkies, αναδεικνύοντας παράλληλα την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως υποδομής επιχειρησιακής ετοιμότητας – καθώς και τον διευρυμένο ρόλο της στην υποστήριξη της επιχειρησιακής συνέχειας των οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την επένδυσή της στην ανάπτυξη ιδιόκτητων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες ενσωματώνονται στις υπηρεσίες της και αναπτύσσονται από τις ομάδες R&D σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αναφερόμενη στις όλο και ταχύτερες, πιο αυτοματοποιημένες και πιο σύνθετες απειλές που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ετοιμότητας και απόκρισης, η διοικητική ομάδα της Odyssey Cybersecurity παρουσίασε την ολιστική προσέγγιση της εταιρείας για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας – με έμφαση στη διαρκή ετοιμότητα και την ικανότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες πίεσης.

Από την κυβερνοάμυνα στην κυβερνοανθεκτικότητα

«Η κυβερνοασφάλεια έχει περάσει σε νέα φάση», δήλωσε ο Χρίστος Ονουφρίου, CEO της Odyssey Cybersecurity. «Οι οργανισμοί δεν αρκεί πλέον να σκέφτονται μόνο πώς θα προστατευθούν από μια επίθεση, αλλά πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν όταν βρεθούν υπό πίεση. Η ανθεκτικότητα, η ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η διατήρηση της εμπιστοσύνης αποτελούν στρατηγικά ζητήματα για κάθε διοίκηση. Αυτή είναι η προσέγγιση που υπηρετεί η Odyssey εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες».

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τη στρατηγική κατεύθυνση της Odyssey προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κυβερνοανθεκτικότητας, που συνδέει τεχνολογία και υπηρεσίες με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία τοποθετεί την κυβερνοασφάλεια ως έναν ενιαίο κύκλο που καλύπτει ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία, συνδυάζοντας Managed Services, Advisory Services, Hybrid Integrated Solutions και την πλατφόρμα ClearSkies, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ανίχνευσης, της απόκρισης και της ανάκαμψης.

«Για τα διοικητικά συμβούλια, η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η αποδοτικότητα, αλλά η γνωστική αντοχή των οργανισμών», ανέφερε ο Ελευθέριος Αντωνιάδης, Founder & CTO της Odyssey. «Οι επιτιθέμενοι κινούνται με ταχύτητα μηχανής, οπότε η άμυνα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, ταχύτερη διερεύνηση και αυτοματοποιημένη απόκριση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί το γνωστικό επίπεδο που επιτρέπει στους οργανισμούς να επεξεργάζονται την πολυπλοκότητα, να αποφασίζουν γρηγορότερα και να διατηρούν τον έλεγχο σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς».

Η Odyssey στην ελληνική αγορά κυβερνοασφάλειας

Στην Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται σε μια αγορά που εισέρχεται σε νέα φάση ωρίμανσης, με τη συνολική αξία της να εκτιμάται στα €185 εκατ. το 2026 και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η αυξανόμενη εξάρτηση επιχειρήσεων και οργανισμών από ψηφιακές υποδομές, καθώς και η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου μέσω της οδηγίας NIS2, μετατοπίζουν την κυβερνοασφάλεια από ζήτημα τεχνικής προστασίας σε ζήτημα επιχειρησιακού ρίσκου και διοικητικής ευθύνης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Odyssey Cybersecurity έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, με σημαντική δραστηριότητα σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, και διαρκώς αυξανόμενη πελατειακή βάση, ενώ οι υπηρεσίες SOC αντιστοιχούν σε περίπου το 25% της δραστηριότητάς της. Παράλληλα, λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης για οργανισμούς και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντάς τους στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και στη διαχείριση σύνθετων απειλών σε πραγματικό χρόνο.

«Η ελληνική αγορά κυβερνοασφάλειας βρίσκεται σε φάση επιταχυνόμενης ωρίμανσης», σημείωσε ο Απόστολος Πανδρούλας, General Manager Greece της Odyssey. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυξανόμενη εξάρτηση από ψηφιακές υποδομές και η εφαρμογή της NIS2 φέρνουν την κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο της επιχειρησιακής στρατηγικής και των αποφάσεων διοίκησης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Odyssey συνδυάζει διεθνή τεχνογνωσία, τοπική παρουσία και εμπειρία σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας».

ClearSkies: Ο τεχνολογικός πυλώνας της Odyssey

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα ClearSkies αποτελεί τον τεχνολογικό πυλώνα της προσέγγισης της Odyssey Cybersecurity, ενσωματώνοντας δυνατότητες Threat Detection, Investigation & Response με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από αυτές τις δυνατότητες, ενισχύει την ορατότητα, επιταχύνει τη διερεύνηση απειλών και συντονίζει τις ροές απόκρισης, υποστηρίζοντας σύγχρονα περιβάλλοντα SOC και MSSP, ενώ έχει συμπεριληφθεί σε εκθέσεις της Gartner το 2021 και το 2024.