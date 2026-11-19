Η Byte, κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, διακρίθηκε με το βραβείο «Dell Services Sales of the Year» στο φετινό Dell Innovate with Data. Η βράβευση αναδεικνύει τη συμβολή της εταιρείας στην προώθηση των υπηρεσιών της Dell Technologies και τη δέσμευσή της να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Βασίλης Καραθανασόπουλος, Sales Manager της BYTE. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας της ομάδας και της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, συνδυάζοντας τεχνολογικές λύσεις με υπηρεσίες που ενισχύουν την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των υποδομών τους. Με τεχνογνωσία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής και κατανόηση των απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς, η BYTE βοηθά τις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν τις κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές για την ανάπτυξή τους.

«Αυτή η διάκριση αναγνωρίζει τη δουλειά των ανθρώπων μας και τη σταθερή προσήλωσή μας στις ανάγκες των πελατών μας. Για εμάς, η αξία της τεχνολογίας συνδέεται με τις υπηρεσίες που τη συνοδεύουν και την υποστήριξη που προσφέρουμε καθημερινά στις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται,» δήλωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Σπύρος Βυζάντιος.