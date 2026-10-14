Η Κρήτη στο επίκεντρο της διεθνούς επιχειρηματικότητας: ολοκληρώθηκε η 22η Ετήσια Συνάντηση του INSME

Η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φιλοξενώντας στο Ηράκλειο την 22η Ετήσια Συνάντηση του International Network for Small and Medium Enterprises (INSME) στις 12 και 13 Οκτωβρίου. Με θέμα «Driving SME Competitiveness: Innovation, Sustainability and Growth», η διεθνής συνάντηση συνδιοργανώθηκε από την Enterprise Greece και το INSME στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network Hellas. Η διοργάνωση έφερε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς σε επαφή με διεθνή δίκτυα και δυνητικούς συνεργάτες, δημιουργώντας προοπτικές για νέες συνεργασίες.

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν 58 εκπρόσωποι από 17 χώρες (Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Τουρκία). Η διοργάνωση συγκέντρωσε στελέχη σημαντικών διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC), καθώς και εκπροσώπους εθνικών φορέων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναπτυξιακών τραπεζών, επενδυτικών δικτύων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Πρόεδρος του INSME, Sergio Arzeni, η Lucia Cusmano από τον ΟΟΣΑ, ο Πρέσβης Δημήτριος Ράλλης από τον BSEC, η Inge Buffolo από το EUIPO, ο Christoph Ahlhaus από τη γερμανική ένωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων BVMW, η Teodora Pesheva από την Bulgarian Development Bank και ο Fan Congming από την Shenzhen Artificial Intelligence Industry Association. Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία επικεφαλής επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών οργανισμών από την Ινδία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία, καθώς και εκπροσώπων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Κρήτης.

Η σημασία της διοργάνωσης είναι ιδιαίτερη για την Ελλάδα, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το «2026 SME Country Fact Sheet» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ΜμΕ, βάσει εκτιμήσεων για το 2025, αντιπροσώπευαν το 99,9% των επιχειρήσεων της χώρας (περισσότερες από ένα εκατομμύριο), απασχολούσαν το 84,6% των εργαζομένων στην επιχειρηματική οικονομία και παρήγαν το 58,3% της προστιθέμενης αξίας. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους για την απασχόληση, την παραγωγικότητα και τη συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Πέντε θεματικές ενότητες με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε πέντε βασικές προκλήσεις: την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και του αυτοματισμού, την πράσινη μετάβαση, τη συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και συνεργατικούς σχηματισμούς, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για καινοτομία και ανάπτυξη, καθώς και τον ρόλο των ΜμΕ στον τουρισμό και στην ελκυστικότητα των περιφερειών. Μέσα από τις συζητήσεις αναδείχθηκε ότι, για να αναπτυχθούν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται όχι μόνο νέες ιδέες και τεχνολογικές λύσεις, αλλά και πρόσβαση στη γνώση, σε κατάλληλους συνεργάτες, σε χρηματοδοτικά εργαλεία και σε νέες αγορές.

Κατά την έναρξη της συνάντησης απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του INSME, Sergio Arzeni, η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και Θεσμικής Δικτύωσης της Enterprise Greece, Βάσω Κίρκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Μιχάλης Βαμβούκας, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του γερμανικού BVMW, Christoph Ahlhaus. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Lucia Cusmano, επικεφαλής του Τμήματος ΜμΕ και Επιχειρηματικότητας του ΟΟΣΑ, ενώ ο Leonard Klenner, από την Temu, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές αγορές για τη διεθνή δραστηριοποίηση των ΜμΕ. Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι πανεπιστημίων, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και επιχειρήσεων της Κρήτης.

Από τις συζητήσεις στις επιχειρηματικές επαφές

Η δεύτερη ημέρα, 13 Οκτωβρίου, περιλάμβανε ειδική εκδήλωση επιχειρηματικής δικτύωσης (Brokerage Event). Με τη συμβολή του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (IBO) της Περιφέρειας Κρήτης, του Enterprise Europe Network Hellas, του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, επιχειρήσεις της Κρήτης παρουσίασαν τη δραστηριότητά τους και καινοτόμες λύσεις σε εκπροσώπους διεθνών επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων.

Το εύρος της κρητικής επιχειρηματικότητας φάνηκε μέσα από τις παρουσιάσεις των τοπικών εταιρειών. Η Video Games Museum παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα Museum OS για μουσεία και φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ η Black Lantern Studio ανέδειξε τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου με διεθνή προσανατολισμό. Η OverGrid AI παρουσίασε λύσεις έξυπνης διαχείρισης ενέργειας για ξενοδοχεία, η SVK Robotics εφαρμογές ρομποτικής και βιομηχανικού αυτοματισμού και η Escargot de Crète προϊόντα που συνδυάζουν την αγροδιατροφή με τη γαστρονομία και τα καλλυντικά. Από τη διεθνή πλευρά παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες και οι δυνατότητες συνεργασίας των LC Innoconsult, Zero2Stars, Innovation4Albania και Netcompany. Οι επαφές επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση συνεργατών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη συμμετοχή σε κοινά έργα και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Το όφελος για την Κρήτη και την Ελλάδα

Η διοργάνωση της συνάντησης στο Ηράκλειο ανέδειξε την Κρήτη όχι μόνο ως επενδυτικό προορισμό, αλλά και ως τόπο με αξιόλογη δραστηριότητα στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην παραγωγή, στην αγροδιατροφή και στις σύγχρονες υπηρεσίες. Για τις τοπικές επιχειρήσεις, αποτέλεσε ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και να έρθουν σε άμεση επαφή με διεθνείς φορείς και δυνητικούς συνεργάτες. Για την Ελλάδα, η διοργάνωση ανέδειξε τη δυναμική της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην περιφέρεια και συνέβαλε στην προβολή της χώρας ως τόπου δημιουργίας, εξωστρέφειας και διεθνούς συνεργασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η επιλογή της Κρήτης είχε έναν σαφή στόχο: να φέρουμε τα διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα, την τεχνογνωσία και τις ευκαιρίες συνεργασίας πιο κοντά στις επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας. Θέλουμε η εξωστρέφεια να αποτελεί πραγματική δυνατότητα για κάθε επιχείρηση που διαθέτει ένα ανταγωνιστικό προϊόν, μια ποιοτική υπηρεσία ή μια καινοτόμο ιδέα. Για την Enterprise Greece, η διεθνής προβολή της χώρας έχει ουσιαστική αξία όταν συνδέεται με ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις».

Η Enterprise Greece θα επιδιώξει, σε συνεργασία με το INSME και τους τοπικούς εταίρους, να δώσει συνέχεια στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο, ενισχύοντας τη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων με δυνητικούς εταίρους του εξωτερικού. Επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση αυτών των επαφών, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ερευνητικών συνεργασιών.