Με μεγάλη συμμετοχή το διαδικτυακό σεμινάριο της Megasoft για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και την Ψηφιακή Διακίνηση

Η συνεχής και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών και συνεργατών της αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη Megasoft. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με μεγάλη συμμετοχή για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και την Ψηφιακή Διακίνηση, με εισηγητή τον κ. Αντώνη Ντίνο.

Ο κ. Ντίνος, σύμβουλος ψηφιοποίησης φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών και πρώην προϊστάμενος Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων της ΑΑΔΕ, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και άμεση εμπειρία στο αντικείμενο. Η θεσμική του εμπειρία έδωσε ιδιαίτερη αξία στην ενημέρωση, συνδέοντας το νέο πλαίσιο με τις πρακτικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Με σαφήνεια παρουσίασε τις προθεσμίες εφαρμογής και τα απαραίτητα βήματα προετοιμασίας, ενώ απάντησε σε πλήθος ερωτημάτων, δίνοντας ουσιαστικές διευκρινίσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η Megasoft, μέσω του InvoiceLink, πιστοποιημένου από την ΑΑΔΕ Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, προσφέρει ολοκληρωμένη λύση για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και την Ψηφιακή Διακίνηση, υποστηρίζοντας όλες τις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Η Megasoft ευχαριστεί θερμά τον κ. Ντίνο για την πολύτιμη συμβολή του και όλους τους συμμετέχοντες. Με δράσεις έγκυρης ενημέρωσης και πρακτική υποστήριξη, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες και συνεργάτες της, ώστε να κατανοούν τις αλλαγές και να προετοιμάζονται έγκαιρα για τις νέες απαιτήσεις.