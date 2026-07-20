CONCEPTUM: η ελληνική εταιρεία που συμβάλλει έμπρακτα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Με μια πορεία που ξεκίνησε το 1995, η CONCEPTUM A.E. έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα αυτής της μετάβασης, υποστηρίζοντας οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσα από ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις.

Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης κορυφαίων integrators στην ελληνική αγορά, έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα πιο σημαντικά έργα αναβάθμισης υποδομών στη χώρα. Η πρόσφατη δραστηριότητά της αποκαλύπτει μια ολιστική προσέγγιση που υπερβαίνει την απλή προμήθεια εξοπλισμού, εστιάζοντας στη μελέτη, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση χρηστών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση δύο έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου η CONCEPTUM εξόπλισε αμφιθέατρα και αίθουσες με προηγμένα συστήματα προβολής και διαδραστικές οθόνες. Παράλληλα, οι διαδραστικές λύσεις της (σειρές CONCEPTUM LMA TOUCH και Conceptum XINYU) βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ιδρύματα όπως το Κολλέγιο Αθηνών, Deree, American College of Greece, Anatolia, η Σχολή Μωραΐτη και το Κωστέα Γείτονα, ενώ η παρουσία τους επεκτείνεται σε σχολές της ΔΥΠΑ, το ΕΚΚΔΑ και τις Σχολές Ναυτικών Δοκίμων.

Η προσέγγιση της εταιρείας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον εκπαιδευτικό χώρο. Η CONCEPTUM αξιοποίησε την τεχνογνωσία της για να στηρίξει προγράμματα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία υπογραμμίζει την ευελιξία του χαρτοφυλακίου της.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, η εταιρία βασίζεται σε ιδιόκτητες υποδομές και πιστοποιημένες διαδικασίες για να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της. Καθώς η ελληνική αγορά συνεχίζει να επενδύει σε ψηφιακές υποδομές, η CONCEPTUM ενισχύει τον ρόλο της ως ένας «one-stop-shop» συνεργάτης, που συνδυάζει την αντιπροσώπευση διεθνών κατασκευαστών με την τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.

Στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του 2026, η CONCEPTUM αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνέπεια, τεχνική εξειδίκευση και βαθιά κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη. Με ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 500 σημεία λιανικής, καθώς και συνεργασίες με τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός βιώσιμου τεχνολογικού οικοσυστήματος, θέτοντας τις βάσεις για τα έργα που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα των ελληνικών υποδομών.