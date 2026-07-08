Η Ευρώπη ενδυναμώνει τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας

Tο επιστέγασμα πολυετούς ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συνιστά η σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Ψηφιακής Υποδομής για τον Συνασπισμό Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Skills Coalition European Digital Infrastructure Consortium – CSC-EDIC). Η σύσταση της κοινοπραξίας επισφραγίστηκε σε ειδική εκδήλωση στις 30 Ιουνίου 2026 στις Βρυξέλλες, παρουσία της Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, της Δέσποινας Σπανού, Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη DG CNECT (Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Εμπιστοσύνης στη Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας), του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδρυτικών μελών και παρατηρητών της CSC-EDIC και στελεχών της ΕΑΚ.

Η δημοσίευση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2026/1416 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συστήνεται επίσημα η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακής Υποδομής για τον Συνασπισμό Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Skills Coalition European Digital Infrastructure Consortium – CSC-EDIC), επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία υπήρξε από τους βασικούς διαμορφωτές της πρωτοβουλίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση και προώθηση του νέου ευρωπαϊκού σχήματος συνεργασίας.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης της Κοινοπραξίας, όσο και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ενεργό εταίρο των ευρωπαϊκών πολιτικών κυβερνοασφάλειας. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά κράτη μέλη της Κοινοπραξίας και συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και διαμόρφωσης του CSC-EDIC. Η ΕΑΚ συντόνισε τις προπαρασκευαστικές εργασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και του στρατηγικού προσανατολισμού της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

«Η ολοκλήρωση της πολυετούς κοινής προσπάθειας επισφραγίζεται με την επίσημη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC. Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οικοδομούνται πάνω στην ομαδικότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αγαστή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, των θεσμικών οργάνων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα. Μόνο μέσα από τη συνένωση δυνάμεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συλλογική προσπάθεια μπορούμε να ανταποκριθούμε στις διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις του κυβερνοχώρου. Επενδύουμε αποφασιστικά στην απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην αναβάθμιση και επανειδίκευση των επαγγελματιών του χώρου. Το CSC-EDIC αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης και στις επόμενες γενιές επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας», τόνισε ο Διοικητής της ΕΑΚ Μιχάλης Μπλέτσας.

Η Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία CSC-EDIC εδραιώνει μια νέα εποχή για την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Skills Academy). Η κοινοπραξία θα αναλαμβάνει σταδιακά βασικούς άξονες εργασίας της Ακαδημίας, αποτελώντας τον βασικό μοχλό υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, την ενίσχυση δράσεων αναβάθμισης και επανειδίκευσης δεξιοτήτων (upskilling και reskilling) και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Ως Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Ψηφιακής Υποδομής (EDIC), το CSC-EDIC παρέχει ένα μόνιμο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας, επιτρέποντας στα συμμετέχοντα κράτη να συντονίσουν στρατηγικές επενδύσεις, να αξιοποιήσουν κοινή τεχνογνωσία και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και ψηφιακά κυρίαρχης Ευρώπης.

«Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC και με την υποστήριξη ελληνικών πανεπιστημίων (ΟΠΑ, ΠΑΠΕΙ, ΠΑΜΑΚ, Ιόνιο), διαμορφώνει ηγετικά την ανάπτυξη δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ, θεμελιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κυβερνοασφάλειας, με έδρα την Αθήνα», δήλωσε χαιρετίζοντας τη σύσταση της κοινοπραξίας ο Γενικός Διευθυντής Επιτελικού Σχεδιασμού Ιωάννης Αλεξάκης.