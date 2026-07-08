H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

Η Cloud Office, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων cloud, ανακοινώνει την επίσημη επέκτασή της στην Κύπρο. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη είσοδό της στην ελληνική αγορά στα τέλη του 2024, που έχει ως αποτέλεσμα έκτοτε, τετραπλάσια ανάπτυξη των εργασιών της σε ετήσια βάση, η δημιουργία ενός νέου γραφείου στην Κύπρο αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης της Εταιρείας.

Μετά την κίνηση αυτή, ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Country Head της Cloud Office Ελλάδος, αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη και για τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Κύπρο. Παράλληλα, ο Γιώργος Σιέλης αναλαμβάνει τη θέση του Principal Customer Engineer και Market Lead για την κυπριακή αγορά.

Η Cloud Office εισέρχεται στην κυπριακή αγορά, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε εξειδικευμένους κλάδους, καθώς εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 800 πελάτες στην περιοχή EMEA. Η Εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού βασικών τομέων της κυπριακής οικονομίας, όπως η ανάπτυξη λογισμικού (Software Development), το iGaming, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το λιανεμπόριο, καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι εκδόσεις.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Ivo Zimbilev, CEO και συνιδρυτής της Cloud Office «Η επέκτασή μας στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μεταφέρουμε τεχνογνωσία παγκόσμιου επιπέδου στις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των παλαιών τεχνολογικών συστημάτων και να εισέλθουν με αυτοπεποίθηση στην εποχή του Agentic AI».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Country Head της Cloud Office για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η εμπειρία από το γραφείο μας στην Αθήνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής αναζητούν ουσιαστική τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και όχι απλώς βασικές υπηρεσίες πληροφορικής. Με την επέκτασή μας στην Κύπρο και με τον Γιώργο Σιέλη να ηγείται της τοπικής τεχνικής ομάδας, δημιουργούμε έναν ισχυρό τεχνολογικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις της περιοχής στον σχεδιασμό ασφαλών, ανθεκτικών και multi-cloud υποδομών που λειτουργούν ως πραγματικοί μοχλοί ανάπτυξης για τις δραστηριότητές τους».

Η επέκταση της Cloud Office πραγματοποιείται λίγο μετά από μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς πρόσφατα ανακηρύχθηκε «Google Cloud Partner of the Year 2026» για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE).

Παράλληλα, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της να λειτουργεί ως ένας multi-cloud συνεργάτης, η Cloud Office απέκτησε και επίσημα τις διακρίσεις «AWS Advanced Services Tier Partner» και «AWS Solution Provider Program (SPP) Partner».