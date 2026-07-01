Η Check Point ενισχύει την προστασία ευρωπαϊκών οργανισμών μέσω του AWS European Sovereign Cloud

Η Check Point Software Technologies κορυφαίος πάροχος λύσεων κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη διάθεση της λύσης Cloud Firewall στο AWS European Sovereign Cloud, το νέο ανεξάρτητο cloud της Amazon Web Services για την Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να αξιοποιούν προηγμένες δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμορφούμενοι με αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι λύσεις της Check Point παρέχουν ασφάλεια με προσέγγιση prevention-first σε επίπεδο δικτύου, εφαρμογών και ψηφιακών φορτίων εργασίας, προσφέροντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα και την απόδοση που αναμένουν οι χρήστες της AWS. Η διαθεσιμότητα της λύσης στο AWS European Sovereign Cloud επιτρέπει σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς να ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις επιχειρησιακής αυτονομίας και φιλοξενίας δεδομένων εντός της ΕΕ.

Το AWS European Sovereign Cloud αποτελεί ένα πλήρως λειτουργικό, ανεξάρτητα διαχειριζόμενο cloud με εγγυήσεις ψηφιακής κυριαρχίας, σχεδιασμένο για τις ανάγκες ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. Η υποδομή του βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες περιοχές της AWS, προσφέροντας το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, διαθεσιμότητας, απόδοσης και καινοτομίας που χαρακτηρίζει το παγκόσμιο οικοσύστημα της AWS.

«Το AWS European Sovereign Cloud αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της λύσης Cloud Firewall της Check Point, οι πελάτες μας μπορούν να προστατεύουν κρίσιμες εφαρμογές και δεδομένα, διατηρώντας τα παράλληλα εντός της ΕΕ. Συνδυάζοντας την πρόληψη απειλών, την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και τις εγγυήσεις κυριαρχίας δεδομένων της AWS, βοηθάμε τους οργανισμούς να επιταχύνουν με ασφάλεια τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό», δήλωσε ο Joaquin Reixa, Vice President, Western Europe στην Check Point Software Technologies

Καθώς οι απαιτήσεις για προστασία δεδομένων και κανονιστική συμμόρφωση γίνονται ολοένα πιο αυστηρές στην Ευρώπη, οι οργανισμοί αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας με πλήρη έλεγχο της τοποθεσίας και της διαχείρισης των δεδομένων τους. Η συνεργασία της Check Point με το AWS European Sovereign Cloud ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες προστασίας για κρίσιμες υποδομές, εφαρμογές και δεδομένα.

Οι πελάτες μπορούν να ξεκινήσουν από σήμερα τον σχεδιασμό της μετάβασής τους στο AWS European Sovereign Cloud. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις Cloud Firewall και Web Application Firewall (WAF) της Check Point που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.