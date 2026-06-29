Πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα SAP Young Professionals στην Ελλάδα

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Η SAP Hellas, στηρίζει δυναμικά τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, επενδύοντας στη νέα γενιά επαγγελματιών με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Young Professionals Program 2026, το πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας από την SAP, το οποίο ενισχύει την ετοιμότητα σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Cloud. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μία κομβική περίοδο, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει την επίσπευση υιοθέτησης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Cloud και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων για επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό.

Μέσα από την πρωτοβουλία, 24 νέοι επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν σε δύο στρατηγικούς τομείς του επιχειρηματικού μετασχηματισμού: το SAP S/4HANA Cloud Public Edition και την ανάπτυξη εφαρμογών Generative AI.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έλαβαν εντατική εκπαίδευση σε λύσεις της SAP όπως το SAP S/4HANA Cloud, Generative AI, SAP Business Data Cloud, SAP Joule for Consultants, διευρύνοντας τη εξειδίκευσή τους και σε άλλες τεχνολογικές περιοχές. Πέρα από την τεχνολογική κατάρτιση, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε επίσης στην επιχειρηματική αντίληψη, τη στρατηγική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους ώστε να μπορούν να συμβάλουν σε έργα πελατών από την πρώτη κιόλας μέρα.

Μετά από δύο μήνες εντατικής πρακτικής εκπαίδευσης, οι νέοι SAP Associate Consultants είναι πλέον έτοιμοι να στελεχώσουν οργανισμούς συνεργατών και πελατών της SAP, συμβάλλοντας στην αυξανόμενη ανάγκη της ελληνικής αγοράς για εξειδικευμένους επαγγελματίες Cloud και AI. Το πρόγραμμα αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευση της SAP Hellas για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και του ευρύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος.

«Καλωσορίσατε σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία δεν υποστηρίζει απλώς τις επιχειρήσεις, αλλά διαμορφώνει τις συνθήκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας» δήλωσε ο Aνδρέας Ξηρόκωστας – Διευθύνων Σύμβουλος της SAP Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας και συμπλήρωσε «Καθώς θα στελεχώσετε τις επιχειρήσεις του αύριο, να είστε τολμηροί και ανοιχτοί στην αλλαγή».

Από το 2013, το SAP Young Professionals Program έχει υποστηρίξει περισσότερους από 5.000 νέους επαγγελματίες σε πάνω από 48 χώρες της περιοχής EMEA, προετοιμάζοντάς τους για τις αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος.