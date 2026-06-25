Παρουσία του Δημήτρη Παπαστεργίου η ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΠΕ

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Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και η ανάδειξη νέων προοπτικών για τον κλάδο των Ψηφιακών Τεχνολογιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός του περασμένου έτους, αναδεικνύοντας το πολυσχιδές έργο και τη δυναμική παρουσία του ΣΕΠΕ, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις και ουσιαστικές εισηγήσεις, καθώς και στενή συνεργασία με σημαντικούς θεσμικούς φορείς και οργανισμούς της Πολιτείας.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε η καθοριστική συμβολή της ψηφιακής βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, με στόχο τη διατήρηση και αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, χαιρέτισε την Συνέλευση, επισημαίνοντας πως «βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, έργων που δίνουν πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και κάνουν το κράτος πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα, με νέες εθνικές υποδομές όπως ο υπερυπολογιστής “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης “PHAROS”, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, τα ανοιχτά δεδομένα και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν κάνουμε τεχνολογία για την τεχνολογία, κάνουμε τεχνολογία για να λύνουμε προβλήματα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος πίσω από κάθε έργο που υλοποιούμε κι αυτός είναι ο λόγος που η συνεργασία με τον κλάδο της πληροφορικής παραμένει καθοριστική. Μαζί ολοκληρώνουμε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα έργων και μαζί σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα για την ψηφιακή Ελλάδα.»

Η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, τόνισε ότι η ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, με καθοριστική συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική πρόοδος σε βασικούς δείκτες ψηφιακής ανάπτυξης, με την κάλυψη δικτύων 5G να προσεγγίζει το σύνολο του πληθυσμού, τη διαθεσιμότητα δικτύων οπτικών ινών να αυξάνεται σταθερά και να πλησιάζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες να βελτιώνονται με ταχείς ρυθμούς και να ξεπερνούν τον μέσο όρο της ηπείρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προοπτικές του κλάδου, σημειώνοντας ότι η αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 13,5 δισ. ευρώ σε αξίας αγοράς έως το 2030, ενώ η συνολική της συνεισφορά στην οικονομία αναμένεται να προσεγγίσει τα 28 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από την έρευνα της Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cloud computing και τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η Πρόεδρος επισήμανε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερες την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει ένα σταθερό πλαίσιο πολιτικών που θα ευνοεί τις επενδύσεις, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Αναφερόμενη στον ρόλο του ΣΕΠΕ, υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος αποτελεί τον θεσμικό εκφραστή της ελληνικής ψηφιακής βιομηχανίας και έναν αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας για θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και ψηφιακής ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και πρωτοβουλιών που επηρεάζουν το μέλλον του κλάδου, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις-μέλη του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η σημαντική αύξηση της βάσης των μελών του Συνδέσμου κατά 160% από το 2019 μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία και την αυξανόμενη επιρροή του. «Η ψηφιακή τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς έναν παραγωγικό κλάδο της οικονομίας, αλλά τον κεντρικό άξονα λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός των κυριότερων δράσεων και παρεμβάσεων του ΣΕΠΕ κατά το προηγούμενο έτος, με έμφαση στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Συνδέσμου, την υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών και την προώθηση της ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΠΕ:

Συνέχισε την ενεργό συμμετοχή του σε όλες τις Επιτροπές του ΕΣΠΑ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Ενίσχυσε την παρουσία και τις παρεμβάσεις του σε θεσμικό επίπεδο μέσα από την αδιάλειπτη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις νομοσχεδίων και στις ακροάσεις των θεσμικών φορέων στη Βουλή, με ενεργή συμμετοχή σε περισσότερες από 50 επιτροπές, συνεργασία με περισσότερους από 25 φορείς και οργανισμούς και την πραγμάτωση 60 παρεμβάσεων, προτάσεων και εισηγήσεων.

Πραγματοποίησε περισσότερες από 65 συναντήσεις με τις ηγεσίες της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών φορέων, με εκπροσώπους και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κρατών από όλο τον κόσμο, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, Προέδρους επιμελητηρίων από την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες.

Συνέχισε τις πρωτοβουλίες του για το ζήτημα των Πνευματικών Δικαιωμάτων και της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αντιγραφή, υλοποιώντας εξειδικευμένες μελέτες και έρευνες που τεκμηριώνουν τις θέσεις του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενίσχυσε τη συνεργασία του με τις 37 Σχολές ΤΠΕ των ελληνικών πανεπιστημίων, προωθώντας δράσεις για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την πρακτική άσκηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Υλοποίησε 3 μελέτες για την πορεία και τις προοπτικές της ψηφιακής οικονομίας, τις μελέτες «Ψηφιακή Ελλάδα 2025: Από τη Στρατηγική στην Υλοποίηση» και «Ιδιωτική Αντιγραφή στην Ελλάδα – Ανάλυση της Εύλογης Αμοιβής βάσει του Άρθρου 18 του Ν. 2121/1993» με την Deloitte και τη μελέτη «Εξέλιξης Τιμών Χονδρικής Μνημών και Σκληρών Δίσκων στην Ελλάδα» με την DBC Διαδικασία.

Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα εξωστρέφειας και προβολής της ελληνικής ψηφιακής βιομηχανίας, συμμετέχοντας σε 65 και πλέον συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πρωτοστατώντας στην πρώτη εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση GITEX GLOBAL στο Ντουμπάι, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας και ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το digital economy forum, το οποίο κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως κορυφαίου θεσμού διαλόγου για την ψηφιακή οικονομία και υλοποίησε μια σειρά πρωτοβουλιών προβολής και ανάδειξης του κλάδου στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 30 ετών παρουσίας του ΣΕΠΕ, προβάλλοντας τις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου και αναδεικνύοντας τη συμβολή των γυναικών στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση, ο ΣΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας, την προώθηση της καινοτομίας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, λειτουργώντας ως υπεύθυνος και αξιόπιστος θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου.