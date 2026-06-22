Η ClearSkies παρουσιάζει το DNS Shield

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Η ClearSkies ανακοινώνει τη διάθεση του ClearSkies DNS Shield, μιας νέας cloud-native λύσης ασφάλειας που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει και να μπλοκάρει κυβερνοαπειλές στο επίπεδο του DNS (Domain Name System), πριν αυτές επηρεάσουν τα συστήματα ενός οργανισμού.

Παρότι κάθε ψηφιακή επικοινωνία ξεκινά από ένα DNS αίτημα, το συγκεκριμένο επίπεδο παραμένει συχνά εκτός του πεδίου παρακολούθησης των ομάδων ασφαλείας. Αυτό επιτρέπει στους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν το DNS για επιθέσεις phishing, malware, data exfiltration και επικοινωνία με κακόβουλες υποδομές χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτοί.

«Δεν μπορείς να σταματήσεις μια απειλή που δεν μπορείς να δεις και σήμερα, η μη επιτηρούμενη κίνηση DNS παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο συχνά εκμεταλλεύσιμα τυφλά σημεία στην ασφάλεια των επιχειρήσεων. Είναι ακριβώς το σημείο όπου ξεκινά η συντριπτική πλειονότητα των προηγμένων κυβερνοεπιθέσεων. Δημιουργήσαμε το DNS Shield για να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Είτε αναπτύσσεται ως μια ισχυρή αυτόνομη λύση που καλύπτει άμεσα αυτό το κενό, είτε πλήρως ενσωματωμένο στην πλατφόρμα ClearSkies ISOC ώστε να τροφοδοτεί ένα Autonomous SOC, αποκαθιστά την απόλυτη ορατότητα και τον προληπτικό έλεγχο ακριβώς στο σημείο εκκίνησης μιας απειλής», δήλωσε ο Eleftherios Antoniades, Ιδρυτής και CTO της ClearSkies

Το DNS Shield αναλύει σε πραγματικό χρόνο κάθε DNS αίτημα, συνδυάζοντας τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και threat intelligence για την ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας, κακόβουλων domains, DNS tunneling και εξελιγμένων επιθέσεων που συχνά διαφεύγουν των παραδοσιακών μηχανισμών προστασίας.

Η λύση διατίθεται ως υπηρεσία SaaS και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς εγκατάσταση εξοπλισμού ή αλλαγές στην υφιστάμενη υποδομή, προσφέροντας προστασία τόσο σε χρήστες εντός εταιρικού δικτύου όσο και σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα εργασίας.

Το ClearSkies DNS Shield είναι διαθέσιμο είτε ως αυτόνομη λύση είτε ως πλήρως ενσωματωμένο μέρος της πλατφόρμας ClearSkies ISOC, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανίχνευσης, διερεύνησης και απόκρισης σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας.

Το DNS Shield ως κρίσιμο στοιχείο του οικοσυστήματος ISOC

Το ClearSkies DNS Shield αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του οικοσυστήματος ClearSkies ISOC, προσφέροντας ορατότητα και προστασία στο επίπεδο του DNS, το σημείο από το οποίο ξεκινά κάθε ψηφιακή επικοινωνία. Τα δεδομένα και τα ευρήματα που παράγει, όπως εντοπισμοί κακόβουλων domains, phishing υποδομών και DNS tunneling δραστηριότητας, εμπλουτίζουν τις δυνατότητες ανίχνευσης και διερεύνησης της πλατφόρμας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας των απειλών.

Παράλληλα, το DNS Shield διατίθεται και ως standalone λύση ασφάλειας, επιτρέποντας σε οργανισμούς να αποκτήσουν άμεσα προηγμένη προστασία DNS χωρίς αλλαγές στην υφιστάμενη υποδομή τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το DNS Shield είτε ως μια ισχυρή λύση προστασίας στο επίπεδο DNS είτε ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής κυβερνοασφάλειας μέσω της πλατφόρμας ClearSkies ISOC.

Το ClearSkies ISOC: Μια νέα προσέγγιση στις λειτουργίες κυβερνοασφάλειας

Το ClearSkies ISOC (Intelligent Security Operations Center) είναι μια AI-powered πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας που ενοποιεί την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την απόκριση σε απειλές σε ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας. Σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων κυβερνοεπιθέσεων, το ClearSkies ISOC συγκεντρώνει δεδομένα από ολόκληρο το τεχνολογικό περιβάλλον ενός οργανισμού, συσχετίζει γεγονότα και ενδείξεις από διαφορετικές πηγές και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέπει μεγάλο όγκο δεδομένων σε άμεσα αξιοποιήσιμη πληροφορία.

Η πλατφόρμα συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες Threat Detection, Investigation & Response (TDIR), αυτοματοποίηση και AI-driven analytics, επιτρέποντας στις ομάδες ασφαλείας να εντοπίζουν ταχύτερα τις απειλές, να μειώνουν τον χρόνο διερεύνησης περιστατικών και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών.