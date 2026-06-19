Η TILESKOPIO στο ESA BIC Greece με τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας για κρυπτογραφημένες δορυφορικές επικοινωνίες

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Η TILESKOPIO, μια καινοτόμος ελληνική startup κυβερνοασφάλειας, εντάσσεται στο ESA BIC Greece, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή της τεχνολογίας της στην προστασία κρίσιμων διαστημικών υποδομών. Στο επίκεντρο της καινοτομίας της βρίσκεται η πλατφόρμα TLScope, η οποία προσφέρει μια προηγμένη λύση σε ένα από τα πλέον κρίσιμα «τυφλά σημεία» της ψηφιακής ασφάλειας: την έγκαιρη ανίχνευση απειλών μέσα σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, χωρίς να απαιτείται αποκρυπτογράφηση των δεδομένων.

Η Πρόκληση: Ασφάλεια στις Δορυφορικές Επικοινωνίες

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη. Η κρυπτογράφηση αποτελεί βασικό πυλώνα προστασίας της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας των επικοινωνιών, δημιουργεί όμως και μια νέα πρόκληση για την κυβερνοασφάλεια: εξελιγμένες απειλές μπορούν να κρύβονται μέσα σε νόμιμη, κρυπτογραφημένη κίνηση και να παραμένουν απαρατήρητες από τα παραδοσιακά συστήματα άμυνας. Στον τομέα των διαστημικών υποδομών, η προστασία των επίγειων σταθμών, των δορυφορικών ζεύξεων και των καναλιών τηλεμετρίας αποκτά στρατηγική σημασία, καθώς μια κυβερνοεπίθεση ή παραβίαση μπορεί να επηρεάσει την επιχειρησιακή συνέχεια, την αξιοπιστία και την ασφάλεια ολόκληρων δορυφορικών αποστολών.

Η Λύση: Ανίχνευση Απειλών με Διαφάνεια και Βεβαιότητα

Η TILESKOPIO απαντά σε αυτή την πρόκληση με την πλατφόρμα TLScope, η οποία εντοπίζει κακόβουλα μοτίβα σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. Η ειδοποιός διαφορά της λύσης βρίσκεται στη χρήση μοντέλων Επεξηγήσιμης Τεχνητής Νοημοσύνης (Explainable AI – XAI), τα οποία δεν περιορίζονται στην παραγωγή μιας απλής ειδοποίησης, αλλά εξηγούν με σαφήνεια γιατί μια σύνδεση θεωρείται ύποπτη και με ποιο βαθμό βεβαιότητας. Με τον τρόπο αυτό, οι αναλυτές κυβερνοασφάλειας αποκτούν άμεση και τεκμηριωμένη εικόνα της απειλής, μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο αξιόπιστες αποφάσεις, ενώ παράλληλα παράγεται το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό για απαιτήσεις τεκμηρίωσης, ελέγχου και συμμόρφωσης που συνδέονται με πλαίσια όπως η οδηγία NIS2 και το υπό διαμόρφωση EU Space Act.

Στόχοι της Συνεργασίας με το ESA BIC Greece

Μέσω της ένταξής της στο ESA BIC Greece, η TILESKOPIO επιδιώκει να επιταχύνει την είσοδό της στην αγορά του Διαστήματος και να προσαρμόσει την τεχνολογία της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των δορυφορικών επικοινωνιών και των κρίσιμων διαστημικών υποδομών. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και του ESA BIC Greece θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω τεχνική ωρίμανση, την επιχειρησιακή επικύρωση και την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας TLSCOPE σε περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων. Στόχος της εταιρείας είναι η τεχνολογία της να εξελιχθεί σε αξιόπιστη λύση κυβερνοασφάλειας για Διαχειριστές Δορυφόρων (Satellite Operators), Παρόχους Επίγειων Σταθμών (Ground Station Providers) και Παρόχους Δορυφορικών Επικοινωνιών (SatCom Service Providers).

Η Δρ. Ευαγγελία Παπαδογιαννάκη, Συνιδρύτρια και CEO της TILESKOPIO, δήλωσε: «Η ένταξή μας στο οικοσύστημα του ESA BIC Greece αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξή μας. Η συνεργασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε το όραμά μας: να αναπτύσσουμε ευρωπαϊκές λύσεις κυβερνοασφάλειας που ενισχύουν την ψηφιακή κυριαρχία και την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν έμπιστο τεχνολογικό συνεργάτη για τους φορείς εκμετάλλευσης διαστημικών υποδομών, διασφαλίζοντας ότι η πληροφορία κυβερνοασφάλειας (cyber-intelligence) παράγεται, επεξεργάζεται και παραμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος, συμβάλλοντας στην αυτονομία και ασφάλεια των στρατηγικών μας συστημάτων».

Στρατηγική Σημασία και Ευρωπαϊκή Αυτονομία

Η TILESKOPIO έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στην αγορά κυβερνοασφάλειας, προσφέροντας μια ευρωπαϊκή λύση «Made in EU» για την προστασία κρίσιμων υποδομών και διαστημικών συστημάτων. Η τεχνολογία της ενισχύει την επιχειρησιακή ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την ανθεκτικότητα ευρωπαϊκών οργανισμών, διασφαλίζοντας ότι η ανάλυση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση της κυβερνο-πληροφορίας πραγματοποιούνται υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από παρόχους εκτός Ε.Ε. και ενισχύει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για το μέλλον των διαστημικών και κρίσιμων υποδομών.

Το ESA BIC Greece είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων της ESA στην Ελλάδα. Πρωταρχικός στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ενίσχυση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος με τη συνεχή εισαγωγή νέων επιτυχημένων startups που σχετίζονται με το διάστημα. Το ESA BIC Greece αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου δικτύου διαστημικής καινοτομίας στον κόσμο. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης με 80.000€ σε μετρητά, πρόσβαση σε προνόμια ύψους πάνω από 100.000€, επιχειρηματική καθοδήγηση, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δικτύωση, εκπαίδευση, δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και υποδομές, καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο υποστηρικτών.

Το ESA BIC Greece λειτουργεί από το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και περισσότερων από 70 άλλων οργανισμών που έχουν προσδιορίσει τη δημιουργία του ESA BIC Greece ως βασικό στοιχείο στο σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας.

Το ESA BIC Greece δεν είναι μόνο απαραίτητο για την υποστήριξη επιχειρηματιών και startups από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας έως την πλήρη αξιοποίηση, αλλά στηρίζει επίσης τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την ενίσχυση του διαστημικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλει στις εθνικές στρατηγικές καινοτομίας και διαστήματος, ενθαρρύνει την περαιτέρω υιοθέτηση διαστημικών υπηρεσιών, υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνολογιών από ή προς τον διαστημικό τομέα, και δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.