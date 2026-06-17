Το Freenow by Lyft στο πλευρό του Thessaloniki Pride ως επίσημος συνεργάτης μετακίνησης

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Υπάρχουν κανόνες που μοιάζουν αυτονόητοι, αλλά δεν είναι. Είναι οι άγραφοι κώδικες που συχνά επηρεάζουν την ελευθερία έκφρασης, την αίσθηση ασφάλειας και την ισότιμη παρουσία των ανθρώπων στον δημόσιο χώρο.

Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου 2026, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο έκφρασης, ορατότητας και διεκδίκησης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Freenow by Lyft στηρίζει το Thessaloniki Pride ως επίσημος συνεργάτης μετακίνησης, ενισχύοντας την ασφαλή και άνετη μετακίνηση όλων προς και από τις φετινές δράσεις. Η συνεργασία συμβάλλει ώστε περισσότεροι άνθρωποι να βρεθούν εκεί όπου η πόλη «σπάει τον κώδικα», αμφισβητεί στερεότυπα και ανοίγει χώρο για περισσότερη ισότητα, αποδοχή και ελευθερία.

Γιατί πίσω από κάθε διαδρομή υπάρχει μια προσωπική ιστορία: ένα ραντεβού στην πλατεία, ένα χέρι που θέλει να κρατήσει ένα άλλο χέρι χωρίς φόβο, ένα πρόσωπο που βάφεται όπως αισθάνεται, ένα χαμόγελο που δεν χρειάζεται να κρυφτεί, ένας άνθρωπος που θέλει απλώς να φτάσει στον προορισμό του και να είναι ο εαυτός του. Είναι αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές που δίνουν πραγματικό νόημα στην ορατότητα και θυμίζουν ότι η ελευθερία ξεκινά από το δικαίωμα να κινούμαστε και να υπάρχουμε στον δημόσιο χώρο χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα πίσω από τη φετινή καμπάνια του Thessaloniki Pride, «Σπάσε τον κώδικα»: όταν μια πόλη δημιουργεί χώρο για αυτές τις ιστορίες, τότε δεν αλλάζει μόνο η διαδρομή… αλλάζει και ο ίδιος ο κώδικας με τον οποίο μαθαίνουμε να ζούμε μαζί.

Στην κεντρική εκδήλωση του Thessaloniki Pride στις 20 Ιουνίου, το Freenow επιφυλάσσει ένα αποκλειστικό δώρο μέσα από την εφαρμογή του για όλα τα άτομα, αρκεί να επιλέξουν ως προορισμό ή σημείο επιβίβασης το ‘Thessaloniki Pride’.