Code Like a Girl: άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 10ο κύκλο του προγράμματος

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Το Code Like a Girl, το πρόγραμμα ανάπτυξης κώδικα της Vodafone που στοχεύει στην ενδυνάμωση κοριτσιών στον χώρο της τεχνολογίας και των STEM επαγγελμάτων, συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια και προσκαλεί κορίτσια ηλικίας 14 έως 18 ετών να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κύκλο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για ένα πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στον προγραμματισμό, που λαμβάνει χώρα στα κεντρικά γραφεία της Vodafone Ελλάδας. Οι συμμετέχουσες αποκτούν βασικές γνώσεις ανάπτυξης κώδικα, εργάζονται σε ομάδες και δημιουργούν την δική τους ιστοσελίδα. Έμπειρα στελέχη της ομάδας Τεχνολογίας της Vodafone βρίσκονται δίπλα στις συμμετέχουσες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, συμβάλλοντας με πρακτική τεχνογνωσία, σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες και πολύτιμη εμπειρία από τον τεχνολογικό κλάδο.

Από την έναρξή του το 2016 έως σήμερα, περισσότερα από 400 κορίτσια έχουν συμμετάσχει, στο Code Like a Girl, ενώ στο πλαίσιο των ομαδικών εργασιών έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 40 ιστοσελίδες, αποτυπώνοντας την πρακτική διάσταση και τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο του προγράμματος.

Σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από διευρυμένο χάσμα μεταξύ φύλων (gender gap), το Code Like a Girl ενθαρρύνει περισσότερα κορίτσια να εξερευνήσουν τις δυνατότητές τους με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα, και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους φανούν πολύτιμες για το μέλλον.

Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Code Like a Girl και δηλώσεις συμμετοχής: Δήλωσε συμμετοχή στο Code like a girl 2026!