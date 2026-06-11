Ο Άρης Μάρκου νέος Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

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Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Άρη Μάρκου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Ο κ. Μάρκου διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και του Εμπορικού Διευθυντή του Tomako Group, ομίλου εταιριών που παρέχει καινοτόμες λύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της υγείας. Τα προηγούμενα χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων καθώς και του Διευθυντή του Τμήματος Εταιρικών Πελατών κινητής τηλεφωνίας στη Samsung. Έχει εργαστεί επίσης στην Microsoft, την Vodafone, την Nokia και την Huawei. Είναι απόφοιτος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε Information Technology Systems από το Strathclyde University της Σκωτίας.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ αναλαμβάνει τον ρόλο του σε μια κομβική συγκυρία, όπου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης αποτελεί άμεση προτεραιότητα και η ταχύτητα και ασφάλεια των δικτύων κρίνουν το ψηφιακό μέλλον. Με τις τηλεπικοινωνίες να αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, στόχος της Ένωσης είναι οι κινητές επικοινωνίες να συνεχίσουν να πρωτοστατούν, διασφαλίζοντας συνθήκες που ενισχύουν τις επενδύσεις των παρόχων και τις υποδομές που χρειάζεται η Ελλάδα για να παραμείνει στην αιχμή των ψηφιακών εξελίξεων και να διατηρήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική στην ψηφιακή εποχή.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Μάρκου δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και με αίσθημα τιμής και ευθύνης, αναλαμβάνω τη γενική διεύθυνση ενός οργανισμού που έχει αποδείξει τον θεσμικό του ρόλο ως εγγυητής της ψηφιακής εξέλιξης της χώρας. Δεσμεύομαι να εργαστώ εντατικά και συστηματικά, προκειμένου η Ένωση να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού περιβάλλοντος και στην προώθηση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς, που θα στηρίξουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία στο δρόμο προς το 2030.»